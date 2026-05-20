Cumhuriyet Gazetesi Logo
Bedia Muvahhid Ödülü'nü Verit ve Akkuş paylaştı

Bedia Muvahhid Ödülü'nü Verit ve Akkuş paylaştı

20.05.2026 15:10:00
Güncellenme:
Gülçin Gülan
Takip Et:
Bedia Muvahhid Ödülü'nü Verit ve Akkuş paylaştı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları(İBBŞT) ile Türk Kadınlar Birliği(TKB) İstanbul Şubesi’nin Türk tiyatrosunun değerli kadın oyuncularını anmak ve genç kuşak sanatçıları desteklemek amacıyla düzenlediği 30. Bedia Muvahhid Ödülü 40. Genç Günler kapsamında 18 Mayıs akşamı Üsküdar Musahipzade Celal Sahnesi’nde törenle verildi.
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Uğurtan Atakan’ın yönettiği, Hümay Güldağ’ın sunduğu gecede genç oyuncular Elif Verit ve Gizem Akkul geçen yıl bu ödülü alan oyuncular Seda Çavdar ve Yeliz Şatıroğlu ile TKB İstanbul Şubesi Başkanı Selma Durak’ın elinden aldılar.

Oyuncular bu ödülü almaktan duydukları büyük gurur ve heyecanı dile getiren konuşmalarında, daha uzun yıllar sahnede olmak istediklerini dile getirdiler. Bu ödülü düzenleyen ve layık gören herkese teşekkür ettiler.

Gecede  İBBŞT Genel Sanat Yönetmeni Ayşegül İşsever tarafından, Bedia Muvahhid ve bugün aramızda olmayan pek çok oyuncuyla aynı sahneyi paylaşmış olan usta oyuncu Ani İpekkaya da onur plaketi sunuldu.

İpekkaya tiyatroya tutkuyla bağlı olduğunu dile getiren konuşmasında, “Tiyatro disiplindir. Disiplinsiz olamaz.” dedi. Tören, Gülsen Yavuzkal yönetiminde, piyanist Ceren Yadikar eşliğinde Uluslararası Koral İstanbul Korosu konseriyle sona erdi.

İlgili Konular: #Tiyatro