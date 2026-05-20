Bedia Muvahhid Ödülü'nü Verit ve Akkuş paylaştı

Uğurtan Atakan’ın yönettiği, Hümay Güldağ’ın sunduğu gecede genç oyuncular Elif Verit ve Gizem Akkul geçen yıl bu ödülü alan oyuncular Seda Çavdar ve Yeliz Şatıroğlu ile TKB İstanbul Şubesi Başkanı Selma Durak’ın elinden aldılar.



Oyuncular bu ödülü almaktan duydukları büyük gurur ve heyecanı dile getiren konuşmalarında, daha uzun yıllar sahnede olmak istediklerini dile getirdiler. Bu ödülü düzenleyen ve layık gören herkese teşekkür ettiler.

Gecede İBBŞT Genel Sanat Yönetmeni Ayşegül İşsever tarafından, Bedia Muvahhid ve bugün aramızda olmayan pek çok oyuncuyla aynı sahneyi paylaşmış olan usta oyuncu Ani İpekkaya da onur plaketi sunuldu.



İpekkaya tiyatroya tutkuyla bağlı olduğunu dile getiren konuşmasında, “Tiyatro disiplindir. Disiplinsiz olamaz.” dedi. Tören, Gülsen Yavuzkal yönetiminde, piyanist Ceren Yadikar eşliğinde Uluslararası Koral İstanbul Korosu konseriyle sona erdi.