Bedia Muvahhit Tiyatro Ödülleri sahiplerini buldu

Yayınlanma: 23.05.2023 - 12:27

Güncelleme: 23.05.2023 - 12:27

Atatürk'ün isteğiyle sahneye çıkan ilk kadın tiyatrocu Bedia Muvahhit adına bu yıl 11. kez düzenlenen Tiyatro Ödülleri töreni, Sahne Tozu Tiyatrosu Haldun Dormen Sahnesi'nde yapıldı. Otokoç ana sponsorluğunda tiyatronun önemli isimlerinden Haldun Dormen, Göksel Kortay, Mustafa Alabora ve daha birçok ünlü ismi buluşturan ödül törenine İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile eşi Neptün Soyer, Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda ile eşi Deniz Arda, sanat dünyasından isimler, bürokratlar ve sanatseverler katıldı. Bedia Muvahhit Ödülleri'nin kurucusu Çağlar İşgören ve tiyatrocu Emre Basalak'ın sunuculuğunu üstlendiği gecede Duru adında bir kız çocuğu, Haldun Dormen'e Umuda Işık hatırası takdim etti.

Haldun Dormen, “Atatürk olmasaydı bunların hiçbiri olmayacaktı. Bu ödüller umarım devam eder. Atatürk için yapmak zorundayız. Lütfen genç de olsanız, çocuk da olsanız umudunuzu kaybetmeyin. Bunun için yaşıyoruz” dedi.

“UMUDUMUZU BÜYÜTTÜ”

Bedia Muvahhit Tiyatro Ödülleri'nde bu yıl ilk kez Golden Bridge Özel Ödülü verildi. Uluslararası alanda çalışmalar yapan, ülkeler arasında köprü kuran, yaptığı çalışmalar ve attığı adımlarla öncü olan kişi, kurum ya da yöneticilere verilen Golden Bridge Ödülü, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e takdim edildi. Ödülünü Laurence Olivier ödüllü besteci Terry Davis'ten alan Başkan Soyer, “Çok teşekkür ediyorum. Ödül alan herkes yüreğimize su serpti. Umudumuzu büyüttü. Her ödül aslında büyük mutluluk ve gurur vesilesi. Ama ödülde Bedia Muvahhit ismi varsa, ödülü böyle bir jüri ve tiyatrodan aldıysanız, böyle bir salonda aldıysanız o ödül aynı zamanda yük yükler omuzlarınıza. O ödülü size layık görenlere layık olmak gibi. Bu ödüle layık olmak için canla, başla, aşkla çalışmaya devam edeceğim” dedi. Terry Davis ise “Özellikle bu zamanlarda, karanlığın dünyaya hakim olduğu böyle zamanlarda Türk arkadaşlarımın arasında bulunmak ve ödülü vermekten onur duyuyorum. Birleşmeliyiz ve bu dünyayı aydınlatmalıyız” dedi.

Gecede Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, Sanata Destek Veren Yerel Yönetici Ödülü'ne layık görüldü.

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ŞEHİR TİYATROLARI'NA 4 ÖDÜL

İzmir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları 4 ayrı ödüle layık görüldü. İzmir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Yücel Erten, Bahar Noktası oyunuyla Yılın En Başarılı Yönetmeni oldu. İzmir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları'ndan Cem İdiz, Benim Naçiz Vücudum oyunuyla Yılın En Başarılı Sahne Müziği, Elçin Erdem Mor Şalvar oyunundaki adaylığıyla Yardımcı Rolde Yılın En Başarılı Kadın Oyuncusu, Ahmet Ayaz Yılmaz ise Benim Naçiz Vücudum oyunundaki oyunculuğuyla Yılın En Başarılı Erkek Oyuncusu ödüllerine sahip oldu.

Önemli gecede Bedia Muvahhit Cesaret Ödülü, Göksel Kortay'a verildi. Bedia Muvahhit Sanata Vefa Ödülü ise Müjdat Gezen'e takdim edildi.