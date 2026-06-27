Behçet Aysan'ın şiirleri 'Sevmeyi Unutanlar İçin' albümünde yeniden yaşam buldu

Madımak Katliamı'nda yaşamını yitiren şair Behçet Aysan'ın şiirleri, müzisyen Turgay Yakut'un besteleriyle "Sevmeyi Unutanlar İçin" adlı albümde yeniden yaşam buldu. Beş şarkıdan oluşan çalışma, yalnızca Aysan'ın şiirlerini müzikle buluşturmayı değil, 2 Temmuz 1993'te Sivas Madımak Oteli'nde yaşamını yitiren 35 kişiyi anmayı ve toplumsal hafızayı canlı tutmayı amaçlıyor.

Albümün kitapçığında yer alan yazısında çalışmanın ortaya çıkış hikâyesini anlatan Yakut, sanatın yalnızca estetik bir üretim olmadığını, aynı zamanda geleceğe bırakılan vicdani bir tanıklık olduğunu ifade etti. Madımak'ta yalnızca insanların değil, umutların, düşüncelerin ve sanatın da hedef alındığını belirten Yakut, "O gün sadece bedenler değil; umut dolu yarınlar, güzel fikirler ve sanata dair en güzel barışçıl duygular da yandı" ifadelerini kullandı.

Şairlerin ve sanatçıların eserlerinin yaşatılmasının kendisi için önemli bir sorumluluk olduğunu dile getiren Yakut, "Onların eserlerini yarınlara ulaştırmak, sanat aşkımla ve sanatçılarımıza olan bağlılığımla bana kalmış en önemli miras. Bunu anladığımda ustalarımın ailelerinden aldığım destekle onların yolunda yürümeye başladım" dedi.

'İNSAN DA ŞİİR DE YORULDU'

Toplumsal hafızanın giderek zayıfladığına dikkat çeken Yakut, albümün çıkış noktasını şu sözlerle anlattı:

"Yaşanan trajedileri unutan, yozlaşan, sloganlaşan ve süslü bir ambalaj haline gelen hayatımızın mutlaka lirizme, ozana, şaire ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Çünkü insan, şiir, düşünce, kalp, vicdan, hayat yoruldu. Her şey ama her şey yoruldu."

Albümde yer alan beş şarkının dinleyicilere umut, huzur ve tazelik duygusu vermesini dilediğini belirten Yakut, şiirin duygusuna ve dokusuna sadık kalmaya özen gösterdiğini, müziğin de bu ruhu taşıması için çalıştığını ifade etti.

EREN AYSAN'IN DESTEĞİ

Yakut, albüm hazırlıkları sırasında Behçet Aysan'ın kızı Eren Aysan ile görüştüğünü ve şiirleri bestelemek için kendisinden izin aldığını anlattı. Ham kayıtları birkaç kez Eren Aysan'a dinlettiğini belirten Yakut, "Müthiş bir enerjisi var. Çok ilgilendi, kırmadan yönlendirdi. Kendisine çok teşekkür ediyorum" dedi.

Albümün kayıt, piyano, düzenleme, mix ve mastering çalışmalarını üstlenen müzisyen Eser Taşkıran'a teşekkür eden Yakut, klip ve albüm kapak tasarımlarını hazırlayan Ahmet Can Mocan ile kendisine destek veren yol arkadaşlarına da minnettarlığını dile getirdi.

'ELİMDEN GELEN BU'

Yazısını Madımak Katliamı'nda yaşamını yitirenleri anarak tamamlayan Yakut, albümün kaybedilen canları geri getiremeyeceğini ancak onların unutulmaması için bir katkı sunmasını istediğini belirtti.

Yakut, "Biliyorum, ne bu şiirler ne de bu tınılar, Madımak Oteli'nde vicdansızca bizden alınıp yok edilen insanları geri getirmeyecek. Şu an için elimden gelen bu... Devirleri daim, ruhları şad olsun" ifadelerini kullandı.

Albüm kitapçığında ayrıca Madımak Katliamı'nda yaşamını yitiren 35 kişinin isimlerine tek tek yer verilirken, metin Behçet Aysan'ın hafızalara kazınan "Sevmeyi unutmuşsunuz kardeşler..." dizeleriyle son buluyor.