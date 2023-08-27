Behramoğlu: Çağdaş şiirimizi Cumhuriyet'e borçluyuz

Yayınlanma: 27.08.2023 - 16:34

Güncelleme: 27.08.2023 - 16:34

Aydın’da Kuşadası Belediyesi’nin kültür sanat etkinlikleri kapsamında Cumhuriyetin 100. Yılı anısına Tarihi Kervansaray, birçok ünlü edebiyatçıya ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Tarihi Kervansaray’ın son konukları Cumhuriyet Gazetesi yazarı şair Ataol Behramoğlu, avukat ve yazar Erol Ertuğrul ile besteci Haluk Çetin oldu.

Söyleşi, Ataol Behramoğlu ve Erol Ertuğrul’un şiir dinletileri ile başladı. Türk Edebiyatı'nın özellikle Cumhuriyet dönemi yazarlarının önemli eserlerinin okunduğu söyleşide edebiyatseverler keyifli anlar yaşadı. Etkinliğin devamında Ataol Behramoğlu’nun kendi şiirlerinin besteciliğini yapan Haluk Çetin, şaire eşlik etti. Okurlarının sorularını da yanıtlayan Ataol Behramoğlu, Kuşadalılarla buluşmaktan duyduğu mutluluğu ifade etti.

‘’ÇAĞDAŞ ŞİİRİMİZİ CUMHURİYETE BORÇLUYUZ’’

Cumhuriyet’in 100. yılının önemine değinen usta kalem Ataol Behramoğlu, ‘’Türk Edebiyatı’nı anlamak zordur. Özellikle Osmanlı Dönemi’nde yazım dili ve konuşma dili farklı olduğu için edebiyat topluma inemez. Bu açıdan bir şair olarak çağdaş şiirimizi Cumhuriyet’e borçlu olduğumuzu düşünüyorum. Halk, edebiyatla Cumhuriyetten sonra buluşmuştur. Cumhuriyete her zaman sahip çıkmamız gerekiyor. Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel’e bizi sizlerle buluşturduğu için teşekkür ederim" dedi.

Ataol Behramoğlu’nun imza etkinliği ile devam eden program sonunda Kuşadası Belediye Başkan Vekili Vedat Kazancıoğlu, edebiyatın usta kalemlerine teşekkür plaketi verdi.