Bekir Ödemiş Ankara’nın tarihini ve restorasyon sürecini anlattı

Ankara Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Tabiat Varlıkları Dairesi Başkanı Bekir Ödemiş, Ankara'nın tarihi yapıları ve bu yapıların restorasyon süreçlerini anlattı.

Cumhuriyet
Yayınlanma: 23 Ocak 2023 - 04:00
Bekir Ödemiş Ankara’nın tarihini ve restorasyon sürecini anlattı
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Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Kültür ve Tabiat Varlıkları Dairesi Başkanı Bekir Ödemiş, Ankara Cumhuriyet Kültür Merkezi’nde (CKM), Galatlardan Cumhuriyet Dönemi Ankarası’na başkentin tarihi yapıları ve bu yapıların restorasyon süreçlerini anlattı.

Ödemiş, Ankara CKM’de yaptığı söyleşide, Ankara’nın binlerce yıllık geçmişi ve tarihi yapılarını tarihseverlerle paylaştı. Ankara’da gerçekleştirilen projeler, Ulus Meydanı düzenlemesi, kentsel tasarım, Roma Tiyatrosu, Arkeopark, Ankara Kalesi, Ankara çeşmeleri, Roma Hamamı gibi çalışmaları aktaran Ödemiş, Güven ve Zafer anıtlarının restorasyon süreçlerine ilişkin ayrıntıları aktardı.  


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