Beklenen fragman geldi: Emma Stone ve Yorgos Lanthimos'un yeni projesi 'Kinds of Kindness'

Emma Stone ve Yorgos Lanthimos'un beklenen yeni filminden fragman geldi...

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 28.03.2024 - 21:37
Beklenen fragman geldi: Emma Stone ve Yorgos Lanthimos'un yeni projesi 'Kinds of Kindness'
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Yorgos Lanthimos ve Akademi Ödülleri'nde En İyi Kadın Oyuncu ödüllünün sahibi olan Emma Stone, "Poor Things" işbirliğinin ardından yeni bir film için bir araya geldiler. Searchlight, 21 Haziran'da vizyona girecek olan Lanthimos'un yeni filmi "Kinds of Kindness"ın fragmanını yayımladı.

Filmin oyuncu kadrosunda Stone ve Lanthimos'un yanı sıra Willem Dafoe, Margaret Qualley, Hong Chau, Joe Alwyn, Mamoudou Athie ve Hunter Schafer gibi isimler yer alıyor. Lanthimos, filmin senaryosunu daha önce birlikte çalıştığı Efthimis Filippou ile birlikte kaleme aldı.

Filmin konusu ise şöyle:

Kinds of Kindness, kendi hayatının kontrolünü ele geçirmeye çalışan bir adamı, denizde kaybolan karısının geri dönmesi üzerine endişelenen bir polisi ve kaderinde olağanüstü bir ruhani lider olmak olan özel yetenekli birini takip eden üçlü bir masalı anlatıyor.

Stone ve Lanthimos'un bu yeni projesi, dört Oscar kazanan "Poor Things" filminden sonra geliyor. Stone, "Poor Things"de Bella Baxter rolünde başarılı bir performans sergilemişti. Film, Akademi Ödülleri'nde çeşitli kategorilerde ödüller kazandı ve toplamda 11 dalda aday gösterildi.

Stone ve Lanthimos'un daha önceki işbirlikleri arasında 18. yüzyıl İngiltere'sinde geçen ve 10 dalda Oscar'a aday gösterilen "The Favourite" ve 2022 yapımı sessiz kısa film "Bleat" bulunuyor.


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