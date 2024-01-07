Cruella'nın hikayesi devam ediyor: Emma Stone, devam filminin çalışmalarını onayladı

Yayınlanma: 07.01.2024 - 21:12

Güncelleme: 07.01.2024 - 21:12

Emma Stone, Variety'ye verdiği röportajda Disney'in "Cruella" devam filminin çekimlerinin "umut verici bir şekilde en yakın zamanda" başlayacağını açıkladı. "Cruella" filminde anti-kahraman Cruella de Vil'i canlandıran Stone, devam filminin "devam eden bir çalışma" olduğunu belirtti.

"Cruella" filminin 2021'de yayınlanan canlı aksiyon prequel'ında, genç Cruella'nın hikayesini anlatılmıştı. Film, dünya çapında 220 milyon doların üzerinde hasılat elde ederek gişede başarılı bir performans sergilemişti. Devam filminin çekileceği haberleri, ilk filmin sinemalarda gösterime girmesinden kısa bir süre sonra ortaya çıkmıştı.

Emma Stone, devam filminin üzerinde çalışıldığını doğrularken, yönetmen Craig Gillespie ve senarist Tony McNamara'nın da projeye geri döneceği bekleniyor. Stone, Ağustos 2021'de devam filminde Cruella rolüne geri döneceği açıklanmıştı.

"Cruella" 101 Dalmaçyalı'nın ünlü antagonisti için bir köken hikayesi sunuyor. Film, 1970'lerin Londra'sında yetim kalmış Cruella'nın haute couture tasarımcısı Barones Von Hellman'ın yanında çalışarak moda dünyasındaki yerini bulma arzusunu konu alıyor. Stone'un performansı ve filmin başarısı, devam filminin hayranlar tarafından merakla beklenmesine neden oluyor.

Emma Stone aynı zamanda Yorgos Lanthimos'un "Poor Things" adlı son filmi için tanıtım çalışmalarına devam ediyor ve bu performansıyla Altın Küre Ödülleri'nde En İyi Kadın Oyuncu kategorisinde aday gösterildi.