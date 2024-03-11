Elbisesi yırtılan Emma Stone gözyaşlarını tutamadı...

Yayınlanma: 11.03.2024 - 10:08

Güncelleme: 11.03.2024 - 10:08

96. Akademi Ödülleri dün gece Los Angeles'taki Dolby Theatre'da gerçekleştirilen görkemli bir törenle sahiplerini buldu. Jimmy Kimmel'ın sunuculuğunun yaptığı törene 7 ödül kazanan Oppenheimer damga vurdu.



''En İyi Kadın Oyuncu'' Oscar'ı ise Yorgos Lantimos'un yönetmen koltuğunda oturduğu Poor Things filminde başrolü oynayan ünlü oyuncu Emma Stone'a gitti.



En İyi Kadın Oyuncu ödülü için Lily Gladstone ile kıyasıya bir rekabet içerisinde olan ve ödülü kazanan Emma Stone, tören sırasında elbisesi yüzünden zor anlar yaşadı.



Emma Stone, ödülünü almak için sahneye çıktığında elbisesinin dikişleri patladı. 35 yaşındaki ünlü oyuncu sahneye çıktığında konuşmasına elbisesinin yürürken kendisine arıza çıkardığını söyleyerek başladı.



Ödülü kazandığı için duygusal olan Stone yaptığı konuşmada gözyaşlarını tutamayıp elbisesini işaret etti ve yaşadığı zorluğu "Ne diyeceğimi bilemiyorum. Aman tanrım ben iyiyim ama elbisem yırtıldı. Bu gerçekten çok bunaltıcı, üzgünüm" sözleriyle dile getirdi.



Poor Things ile ödül kazanan oyuncu, "Bu anın hayalini o kadar uzun zamandır kuruyordum ve bu bana gerçekleşmesi mümkün olmayan bir şey gibi gözüküyordu. Şimdi yırtık elbisemle burada duruyorum ve söylemek istediğim her şey aklımdan uçup gitti. Bu olandan tamamen Ryan Gosling suçlu. Onun I’m Just Ken şarkısına eşlik ederken oldu" dedi.