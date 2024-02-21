Emma Stone, Yorgos Lanthimos'un 'Save the Green Planet' yeniden çevriminde başrolde

Poor Things'in ardından Emma Stone ve Yorgos Lanthimos "Save the Green Planet" filminin yeniden çevriminde bir araya gelecek.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 21.02.2024 - 15:02
Emma Stone, Yorgos Lanthimos'un 'Save the Green Planet' yeniden çevriminde başrolde
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Emma Stone, BAFTA ödülü kazandığı "Poor Things" filmiyle dikkat çeken ve Oscar'a aday gösterilen bir oyuncu olarak, Güney Kore yapımı fantastik komedi "Save the Green Planet" yeniden çevriminde başrol için Yorgos Lanthimos ile görüşmelerde bulunuyor.

Proje, Güney Kore yapımı orijinal filmi yöneten Jang Joon-hwan'ın imzasını taşıyor ve senaryosu HBO'nun "Succession" ve Searchlight'ın "The Menu" filmlerinde çalışmış olan Will Tracy tarafından yazıldı. İngilizce yeniden çevrimin çekimlerine yaz aylarında İngiltere ve New York'ta başlanması planlanıyor.

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"Save the Green Planet"in hikayesi, uzaylı istilasının bir parçası olduğuna inandığı bir iş adamını yakalayıp işkence eden hayal kırıklığına uğramış genç bir adamın etrafında dönüyor.

Bu proje, Emma Stone ve Yorgos Lanthimos'un altıncı işbirliği olacak. İkili ilk olarak "The Favourite" filminde bir araya geldi ve şu anda beklenen antoloji filmi "Kinds of Kindness" üzerinde birlikte çalışıyor.

2003 yılında gösterime giren "Yeşil Gezegen", birçok festivalde ödüller kazandı. Yeniden çevrimin, bu başarılı işbirliğinin bir devamı olarak, izleyicilere sürükleyici ve özgün bir deneyim sunması bekleniyor.


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