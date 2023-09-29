Beklenen gün geldi: 'Kuru Otlar Üstüne' Türkiye'de gösterime giriyor!

Ünlü yönetmen Nuri Bilge Ceylan'ın merakla beklenen filmi "Kuru Otlar Üstüne" Türkiye'de sinemaseverlerle buluşuyor...

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 29.09.2023 - 00:00
Beklenen gün geldi: 'Kuru Otlar Üstüne' Türkiye'de gösterime giriyor!
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Türk sinemasının usta yönetmenlerinden Nuri Bilge Ceylan'ın en son filmi olan "Kuru Otlar Üstüne" yarın Türkiye'de sinemaseverlerle buluşacak. Cannes Film Festivali'nde Merve Dizdar'a "En İyi Kadın Oyuncu" ödülünü kazandıran yapım, Türk sinemasının önemli isimlerinden biri olan Ceylan'ın yönetmenliğini üstlendiği bir eser olarak öne çıkıyor.

"Kuru Otlar Üstüne" Ceylan'ın kariyerindeki "olgunluk dönemi eseri" olarak kabul ediliyor. Film, doğunun uzak bir kasabasında mecburi hizmetini yerine getiren ve kendini unutulmuş gibi hisseden resim öğretmeni Samet'in hikayesini anlatıyor. Samet'in edebiyat öğretmeni arkadaşı Kenan ve İngilizce öğretmeni Nuray arasındaki ilişkilerin işlendiği film, Anadolu insanının sorunlarına hassas bir bakış sunuyor ve bireyin yalnızlık ve çaresizlik hissini varoluşçu bir yaklaşımla ele alıyor.

"Kuru Otlar Üstüne" filmi aynı zamanda Türkiye'nin 96. Akademi Ödülleri'nde "En İyi Uluslararası Film" dalında aday olarak belirlendi. Film gösterimine başladığında, sinemaseverler bu önemli yapımı beyaz perdede izleme fırsatını yakalayacak. Ödül töreni ise gelecek yıl mart ayında ABD'de gerçekleştirilecek.

Türkiye'de ilk gösteriminin Altın Koza'da yapıldığı filmden elde edilecek gelirin, deprem bölgelerine yardım amacıyla kullanılacağı da geçtiğimiz günlerde açıklanmıştı. "Kuru Otlar Üstüne" Türkiye'de vizyona girdiği zaman sinema severler için heyecanla beklenen bir deneyim sunacak...


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