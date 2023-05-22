'Kuru Otlar Üstüne' filminin ilk fragmanı yayınlandı

Yayınlanma: 22.05.2023 - 11:05

Güncelleme: 22.05.2023 - 11:05

Yönetmen Nuri Bilge Ceylan’ın ilk kez 76. Cannes Film Festivali'nde gösterime giren filmi 'Kuru Otlar Üstüne'nin tanıtımı yayınlandı. Filmin Türkiye’de henüz vizyon tarihi belli değil.

'Kuru Otlar Üstüne' filmi geçen günlerde 76. Cannes Film Festivali'nde yayınlanmıştı.

Altın Palmiye ödülü için yarışan filmin oyuncu kadrosunda Musab Ekici, Merve Dizdar, Deniz Celiloğlu ve Ece Bağcı yer alıyor.

Yönetmenliğini Ceylan'ın üstlendiği 'Kuru Otlar Üstüne' filmi İstanbul'a atanmak isteyen Samet karakterinin hikayesini konu alıyor.