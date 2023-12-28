Donald Trump 'Evde Tek Başına' filmindeki rolü ile ilgili konuştu: 'Bana rol verme konusunda ısrar etti'

Donald Trump, Chris Columbus'un "Evde Tek Başına 2: Lost in New York" filminde yer alması için ısrar ettiğini söyledi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 28.12.2023 - 15:50
Donald Trump 'Evde Tek Başına' filmindeki rolü ile ilgili konuştu: 'Bana rol verme konusunda ısrar etti'
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Donald Trump, "Evde Tek Başına 2: Lost in New York" filmindeki rolüyle ilgili tartışmalara katıldı. Trump, Truth Social adlı sosyal medya platformunda yaptığı açıklamada, filmdeki cameo rolünün filmin başarısına katkıda bulunduğunu ve yönetmen Chris Columbus'un kendisini filme dahil etmek için ısrar ettiğini söyledi. Trump, Plaza Hotel'inin kullanımı için kendisine teklifte bulunulduğunu ve bu teklifi kabul ettiğini belirtti.

Ancak, Columbus daha önce verdiği bir röportajda, Trump'ın "zorla filme girmeyi başardığını" ve kendilerine "Plaza'nın kullanılabilmesi için Trump'ın filme dahil edilmesi gerektiğini" söylediğini ifade etmişti. Columbus, Trump'ın ekranın önünde göründüğünde seyircinin alkışladığını, ancak bu durumun zorbalıkla gerçekleştiğini savunmuştu.

Trump ise Columbus'un bu açıklamalarına karşı çıkarak, "Hiçbir şey gerçeklerden daha farklı olamaz" dedi. Trump, kendisinin filme konulmasının zorbalıkla değil, film için harika bir katkı sağlaması nedeniyle olduğunu savundu. Ayrıca, Columbus'un Trump'ı filme almasının ardında sadece başarılı bir reklam arayışı olduğunu öne sürdü.


Donald Trump Home Alone Evde Tek Başına

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