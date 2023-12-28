Hint sinemasının en iyi 10 filmi! Bollywood'da izlenebilecek filmler...
Yabancı film izlemek isteyen ancak karar veremeyenler için; beyaz perdedeki adı Bollywood olan Hint filmleri, farklı bir tercih olabilir. İşte IMDb puanına göre en iyi 10 Bollywood filmi...
10: BLACK FRIDAY: 8.4
9: MANİCHİTRATHAZHU: 8.4
8: KİREEDAM: 8.4
7: VİKRAM VEDHA: 8.5
6: ANAND: 8.5
5: RATSASAN: 8.5
4: GOL MAAL: 8.5
3: PATHER PANCHALİ: 8.5
2: NAYAKAN: 8.5
1: ANBE SİVAM: 8.5
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