Hint sinemasının en iyi 10 filmi! Bollywood'da izlenebilecek filmler...

cumhuriyet.com.tr
28 Aralık 2023 Perşembe, 11:33
Hint sinemasının en iyi 10 filmi! Bollywood'da izlenebilecek filmler...

Yabancı film izlemek isteyen ancak karar veremeyenler için; beyaz perdedeki adı Bollywood olan Hint filmleri, farklı bir tercih olabilir. İşte IMDb puanına göre en iyi 10 Bollywood filmi...

Hint sinemasının en iyi 10 filmi! Bollywood'da izlenebilecek filmler...

10: BLACK FRIDAY: 8.4

Hint sinemasının en iyi 10 filmi! Bollywood'da izlenebilecek filmler...

9: MANİCHİTRATHAZHU: 8.4

Hint sinemasının en iyi 10 filmi! Bollywood'da izlenebilecek filmler...

8: KİREEDAM: 8.4

Hint sinemasının en iyi 10 filmi! Bollywood'da izlenebilecek filmler...

7: VİKRAM VEDHA: 8.5

Hint sinemasının en iyi 10 filmi! Bollywood'da izlenebilecek filmler...

6: ANAND: 8.5

Hint sinemasının en iyi 10 filmi! Bollywood'da izlenebilecek filmler...

5: RATSASAN: 8.5

Hint sinemasının en iyi 10 filmi! Bollywood'da izlenebilecek filmler...

4: GOL MAAL: 8.5

Hint sinemasının en iyi 10 filmi! Bollywood'da izlenebilecek filmler...

3: PATHER PANCHALİ: 8.5

Hint sinemasının en iyi 10 filmi! Bollywood'da izlenebilecek filmler...

2: NAYAKAN: 8.5

Hint sinemasının en iyi 10 filmi! Bollywood'da izlenebilecek filmler...

1: ANBE SİVAM: 8.5

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