Yılın son haftasında vizyona girecek filmler: Komedi, animasyon, gerilim ve dram dolu bir hafta...
Bu hafta da, komedi, animasyon, gerilim ve dram türlerinde birbirinden farklı filmler vizyona girecek. Yerli ve yabancı türdeki filmler 29 Aralık Cuma günü sinemaseverler ile buluşacak.
Vizyonda yer alan filmlerin yanı sıra; Dogman, Bir Skandal Peşinde, Aşk Her Yerde, Mutluyuz, Rafadan Tayfa 4, İçimdeki Şeytan, Karanlık Ruhlar, Kımetsu filmleri vizyona girecek.
AŞK HER YERDE
Londra'da aşk hayatlarıyla baş etmeye çalışan birbirinden farklı sekiz çiftin Noel'e bir ay kala yaşadıkları maceraları konu alan kültleşmiş bir romantik komedi olan Aşk Her Yerde vizyona girmesinin ardından 20 yıl sonra yeniden beyazperdede.
"En İyi Film" ve "En İyi Senaryo" dallarında Altın Küre ödülüne aday gösterilen yapımda, aralarında Keira Knightley, Hugh Grant, Laura Linney, Colin Firth, Elisha Cuthbert, Liam Neeson, Emma Thompson, Billy Bob Thornton, Rodrigo Santoro ve Alan Rickman'ın bulunduğu isimler oynuyor.
MUTLUYUZ
İbrahim Büyükak'ın yönetmenliğini yapıp başrolünde Yasemin Sakallıoğlu ile oynadığı "Mutluyuz" boşanma aşamasında olan bir çiftin hayatını konu ediniyor.
KARANLIK RUHLAR
Melissa Barrera, Guy Burnet ve Edie Inksetter'in oynadığı Lori Evans Taylor'un filmi "Karanlık Ruhlar", hamileliğinin son zamanlarında bebeğinin ve kendisinin sağlığının riskli bir döneme girdiğini öğrenen genç bir kızın, doktor tavsiyesiyle taşındığı yeni evde farklı varlıklarla yaşadığı korkunç olaylar etrafında dönüyor.
DOGMAN
Luc Besson'un yönetmen koltuğunda oturduğu "Dogman", babası tarafından şiddet gören ve evden kovularak köpeklere yem olarak atılan bir adamın köpeklerle kurduğu dostluk ilişkisini odağına alıyor.
Caleb Landry Jones, Marisa Berenson ve Christopher Denham'ın oynadığı film, çocukluk travması ve fiziksel yaralanmalardan kurtulma yolculuğunda kendi yolunu bulmaya çalışan, bu uğurda toplumsal kuralları esneterek, köpek sevgisinde aşırıya kaçan Douglas'ı anlatıyor.
İÇİMDEKİ ŞEYTAN
Bishal Dutta tarafından çekilen "İçimdeki Şeytan", okula uyum sağlamak için ailesini ve kültürünü yok sayan bir gencin, eski yakın arkadaşına mitolojik kötü bir ruhun musallat olmasıyla, kötü ruhu yenmek için kökleriyle yüzleşmek zorunda kalışını anlatıyor.
KIMETSU
Eğlence Bölgesindeki şiddetli savaşın üstesinden geldikten sonra Tanjiro, Nezuko, Zenitsu, Inosuke ve Uzui bir araya gelerek yaşananları değerlendirir ve bir rapor hazırlar. Kelebek Konağı'nda Uzui ile karşılaşmalarından Eğlence Bölgesi'ne sızmalarına ve Üst Kademe İblislere karşı verdikleri ölümüne savaşa kadar, bu birçok engelin üstesinden geldikten sonra düşüncelerini tartışırlar...
BİR SKANDAL PEŞİNDE
Natalie Portman, Julianne Moore ve Charles Melton'lı usta oyuncu kadrosuyla vizyona girecek "Bir Skandal Peşinde", bir oyuncunun rolüne hazırlanmak için bir zamanlar skandal olmuş bir aşk hikayesini gözlemlemeye gitmesini ve sonrasında yaşananları anlatıyor.
Todd Haynes'in yönetmenliğini üstlendiği ve Alex Mechanik ile Samy Burch'ın senaryosunu yazdığı film popüler televizyon oyuncusu Elizabeth bir zamanlar skandal olmuş bir aşk hikayesini konu alıyor. Elizabeth yeni filmdeki rolünü araştırmak için Georgia'ya gider.
RAFADAN TAYFA 4: HAYRİMATÖR
Animasyon tutkunlarının ve çocukların ilgisini çekecek "Rafadan Tayfa" serisinin dördüncü filmi TRT ortak yapımı "Rafadan Tayfa 4: Hayrimatör"de Rafadan Tayfa ekibi ajan ve adamları tarafından kontrolden çıkarılmış olan Hayrimatör'ü kurtarmak için bir araya geliyor.
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