Yılın son haftasında vizyona girecek filmler: Komedi, animasyon, gerilim ve dram dolu bir hafta...

BİR SKANDAL PEŞİNDE

Natalie Portman, Julianne Moore ve Charles Melton'lı usta oyuncu kadrosuyla vizyona girecek "Bir Skandal Peşinde", bir oyuncunun rolüne hazırlanmak için bir zamanlar skandal olmuş bir aşk hikayesini gözlemlemeye gitmesini ve sonrasında yaşananları anlatıyor.

Todd Haynes'in yönetmenliğini üstlendiği ve Alex Mechanik ile Samy Burch'ın senaryosunu yazdığı film popüler televizyon oyuncusu Elizabeth bir zamanlar skandal olmuş bir aşk hikayesini konu alıyor. Elizabeth yeni filmdeki rolünü araştırmak için Georgia'ya gider.