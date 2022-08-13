13 Ağustos 2022 Cumartesi, 09:00

Kovid-19 salgını nedeniyle 2020'de sergilenemeyen çiçek halı, bu yıl 50'nci yıl kutlamasıyla bir kez daha Belçikalılar ve kenti gezen turistlerin beğenisine sunuldu. Çiçek halı bu yıl 1971'deki "Arabesk" temalı ilk deseninin yeni yorumuyla sunulacak. Deseni Meksikalı ve Belçikalı iki tasarımcı hazırladı. Brüksel Belediye Başkan Yardımcısı Delphine Houba, çiçek halının Brüksel'in simge organizasyonlarından biri olduğunu belirterek "Bu yılki tasarımda Brüksel şehrine atıflar var" dedi.

Çiçek halının kullanımında tonlarca çiçek kullanıldığını ve yüzlerce gönüllünün görev aldığını belirten Houba, sabahın erkenden başlayarak saatler süren çalışmanın ardından tasarımın tamamlandığını söyledi.

YÜZBİNLERCE ÇİÇEK KULLANILDI

70 metre boy ve 24 metre ene sahip çiçek halının yapımında yüzbinlerce çiçek kullanıldı. Rengarenk begonya, yıldız çiçeği, krizantem ve taflan gibi çiçekler Belçika'nın Flaman bölgesinden getirildi. Brüksel'in simge meydanını gezen birçok turist de çiçek halının yapımına tanıklık etti. Güney Koreli Jun Kim, çiçek halının kurulduğunu haberlerden öğrendiğini ve şehirden ayrılmadan önce görmek için Grand Place'a geldiğini belirtti.

Jun Kim, "Bu, gerçekten büyüleyici. Hiç böyle bir şey beklemiyordum. Bunlar gerçek çiçek. Gerçekten inanılmaz. Hayatımda hiç böyle bir şey görmemiştim. Çok güzel" dedi.

Ailesiyle Brüksel'i ziyaret eden Martin isimli İngiliz turist de hayatında ilk kez böyle bir şeye tanıklık ettiğini, çiçek halının çok etkileyici ve sanat eseri gibi olduğunu ifade etti. Hint turist Abişek Savan da çiçek halının yapımına şahit olmaktan mutluluk duyduğunu dile getirdi. Savan, "Buradaki herkes de çok heyecanlı görünüyor. Burada olduğum için çok şanslıyım" diye konuştu.

Brüksel'in merkezindeki Grand Place'ta bulunan çiçek halı 15 Ağustos'a kadar görülebilecek.