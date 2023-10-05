Belgesel film ve arkeoloji tutkunları Foça’da buluştu

Yayınlanma: 05.10.2023 - 11:53

Güncelleme: 05.10.2023 - 11:53

İzmir’de Foça Belediyesi’nin desteği ve Foça esnafının katkıları ile düzenlenen 6. Foça Uluslararası Arkeoloji ve Kültürel Miras Belgesel Film Festivali kapılarını açtık.

8 Ekim’e kadar sürecek festival kapsamında ‘‘Veysel Gider, Adı Kalır’’ isimli sergide, Türk Edebiyatı’nın ve saz şiiri geleneğinin büyük ustası Aşık Veysel’in aile albümünden ve ünlü sanatçıların koleksiyonlarından seçilmiş fotoğraflara ve haber yazılarına yer verildi.

UNESCO tarafından 2023 yılının “Aşık Veysel Yılı” ilan edilmesi anısına hazırladıkları sergiyi film festivali kapsamında sunan Aşık Veysel Şatıroğlu’nun torunu fotoğraf sanatçısı Nazender Süzer Gökçe ve gazeteci-fotoğraf sanatçısı eşi Gürsel Gökçe, Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz’e “Basında ve Ustaların Objektifinden Âşık Veysel” adıyla yayımladıkları belgesel kitabı hediye etti.

GÜRBÜZ: GURUR DUYUYORUZ

Uluslararası düzeydeki arkeoloji ve kültürel miras konulu bir festivalin 6. kez Foça’da düzenlenmesinden dolayı çok mutlu olduklarını belirten Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz, ‘‘Festivalin 12 ay boyunca ve tüm Foça’yı kucaklayan bir çalışma olmasından dolayı da gurur duyuyoruz. Foça’nın kendi dokusu sanata her zaman ilham olmakla birlikte, kültürel mirasın öne çıktığı bir festival sayesinde değerine değer katıyor. Bu sebeple katkı sağlayan herkese, Festivalin Sanat Yönetmeni ve Foça Film Platformu Koordinatörü Sayın Deborah Semel Demirtaş’a teşekkürlerimi sunuyorum’’dedi.