Belgesel fotoğrafçı Hasan Cem Araptarlı’nın ‘Kar: Bir Hikâyenin İlk Cümlesi’ sergisi açıldı

Hasan Cem Araptarlı’nın “Kar: Bir Hikâyenin İlk Cümlesi” başlıklı fotoğraf sergisi Derya Yücel’in küratörlüğünde Yapı Kredi bomontiada’da izleyiciyle buluştu. Sergi, 22 Şubat’a kadar görülebilecek. Kar, çoğu insan için heyecan verici bir hava olayı. Özellikle çocuklar için öyle olduğu bir gerçek. Kar yağdığında dışarısı sessizleşir çünkü yaşamı doğrudan etkileyen hatta durduran bir gücü vardır. İnsanlar evlerine çekilmiştir, önce arabalar daha az geçmeye başlar, sonra çocuklar heyecan içinde “karın tutmasını” bekler.

Kar romantizmini gittikçe uzatabiliriz ancak “bardağın boş tarafına” bakarsak kapanan köy yollarının haberlerini duyarız, birçok çileye neden olur, dışarıda kalan evsiz insanlar ve sokak hayvanları gelir akıllara. Her ne olursa olsun insanlar karlı bir manzarayı izlemeye dalar, bu açıdan müthiş estetik bir gücü vardır.

BELLEK VE DENEYİM

Kendini belgesel fotoğrafçı olarak tanımlayan Hasan Cem Araptarlı da yeni sergisinde karla kaplanan köyler, dağ yolları ve kent dokuları aracılığıyla hem coğrafyanın hem de gündelik yaşamın dönüşümünü görünür kılıyor.

Araptarlı, karın manzara üzerindeki etkisini yalnızca bir doğa olayı olarak değil, zaman, bellek ve insan deneyimiyle ilişkilenen güçlü bir imge olarak ele alıyor.

Fotoğraflar, karın dünyayı sadeleştiren beyazlığıyla birlikte bir tür zamansal askıya alma hali yaratıyor, hareketin yavaşladığı, sesin inceldiği, iç dünyanın belirginleştiği bir eşik sunuyor. Araptarlı’nın kadrajında kar, hem örten hem açığa çıkaran bir güç olarak beliriyor. Unutturan ama bir yandan da hatırlatan, görünmeyeni görünür kılan bir arayüz.

‘DÜŞÜNME ALANI’

Araptarlı, bu projesinde kar yağışı üzerine düşündürmeyi amaçladığını dile getiriyor. Araptarlı’ya göre kar bir süreliğine de olsa özgürleşme alanı açar, “Modern dünyanın insanları ve nesneleri ‘fonksiyonuna’ göre değerlendirmesine karşın kar her şeyi kaplar, zamanı dondurur ve işlevleri bozar.” Bozlu Art Project işbirliğiyle sunulan sergi, çeşitli temalar altında geziliyor.

“Sessizlik”, “İzleyici”, “Zaman”, “Yabancılaşma”, “Özgürlük” ve “Ütopya” başlıklarıyla isimlendirilen bu temalar Araptarlı’nın fotoğraflarının da biraz olsun anlatımını yapıyor. Gerisiyse insanın iç dünyasında neler uyandırdığıyla ilgili...

Küratör Derya Yücel sergiye ilişkin şöyle konuşuyor: “Araptarlı’nın fotoğrafları, karın yarattığı sessizliği bir manzaradan çok bir düşünme alanı olarak açıyor ve izleyiciyi hem dış dünyanın hem de iç dünyanın izlerini yeniden okumaya davet ediyor.”