"Ben Frida Kahlo: Otoportre" Bodrum’da seyirci ile buluşuyor

Bodrum Belediyesi Şehir Tiyatrosu, Bambu Tiyatro'nun "Ben Frida Kahlo: Otoportre" oyununu tiyatroseverler ile buluşturuyor.

İZMİR / Cumhuriyet
Yayınlanma: 06.12.2023 - 09:10
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Muğla’da Bodrum Belediyesi Şehir Tiyatrosu, Bambu Tiyatro'nun Türkiye genelinde büyük ilgi gören oyunu "Ben Frida Kahlo: Otoportre" ile tiyatroseverleri buluşturuyor. 8 Aralık Cuma günü saat 20.00’de Bodrum Belediyesi Şehir Tiyatrosu Sahnesi/Nurol Kültür Merkezi Oasis AVM’de Ankara'nın sevilen tiyatro topluluğu Bambu Tiyatro, “Ben Frida Kahlo: Otoportre” oyununu sahneleyecek. 

Ahmet Yapar'ın kaleme aldığı Ozan Demircioğlu'nun yönettiği biyografik oyun, Bodrum Belediyesi Şehir Tiyatrosu ev sahipliğinde ücretsiz olarak oynanacak.

Frida Kahlo'nun Meksika'da düzenlediği ilk ve son resim sergisinde geçen oyunda Ankara Devlet Tiyatrosu Sanatçısı Fatmanur İsmailçebi Bahadır, Frida Kahlo karakterini canlandırarak izleyicilere Frida'nın yaşam öyküsünü kendi ağzından aktaracak.

Oyun halka açık ve ücretsiz gerçekleştirilecek.


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