Berlin Film Festivali’nde ödüller sahiplerini buldu
Cannes ve Venedik’in ardından Berlin’de de en büyük ödülleri kadın sinemacılar kazandı. Carla Simon, Claire Denis ve Meltem Kaplan büyük ödülleri alan isimler oldu.
72. Uluslararası Berlin Film Festivali’nde En İyi Film dalında verilen Altın Ayı ödülünü Carla Simon’un yönettiği “Alcarras” filmi kazandı. Türk kökenli oyuncu Meltem Kaptan ise En İyi Başrol Oyuncu dalında Gümüş Ayı ödülünü aldı. Bu yıl Berlin’de senaryo, oyuncu, özel jüri ödülü, yönetmen ve en iyi film ödülleri kadın sinemacılara gitti. Böylece Venedik (Chloé Zhao / en iyi film, Audrey Diwan / en iyi yönetmen) ve Cannes’ın (Julia Ducournau / en iyi film) ardından Berlin’le birlikte üç büyük festivalin en önemli ödüllerini kadınlar kazanmış oldu. Ödül alan kadın yönetmenlerin 80’li yıllarda doğan, henüz kariyerlerinin başındaki isimler olmaları dikkat çekti.
Carla Simon
TÜRKÇE TEŞEKKÜR
ABD’li yönetmen ve senarist M. Night Shyamalan’ın jüri başkanlığını yaptığı festivalde Gümüş Ayı’yı kazanan Meltem Kaptan, ödülü alırken yaptığı konuşmada, kendisini destekleyen anne ve babasına Türkçe teşekkür etti. Kaplan bu ödülü, sevgisi tüm sınırlardan daha güçlü olan annelere adadığını söyledi. Türk ev kadını Rabiye Kurnaz’ın, oğlu Murat’ın Guantanamo Hapishanesi’nden serbest bırakılması için yaptığı mücadeleyi anlatan filminin senaristi Laila Stieler de ödül aldı.
En İyi Yönetmen dalındaki ‘Gümüş Ayı’ ödülünü “Both Sides of the Blade” filmiyle Claire Denis aldı.
İŞTE KAZANANLAR
72. Berlinale’de ödüllerin kategorileri ve kazananlar şöyle:
En İyi Film (Altın Ayı): Carla Simon - “Alcarras”, Jüri Büyük Ödülü: Hong Sangsoo -“The Novelist’s Film”, Jüri Ödülü: Natalia Lopez Gallardo - “Robe of Gams”, En İyi Yönetmen: Claire Denis - “Both Sides of the Blade”, En İyi Başrol Oyuncu: Meltem Kaptan / “Rabiye Kurnaz George W. Bush’a karşı”, En İyi Yardımcı Oyuncu: Laura Basuki - “Nana”, En İyi Senaryo: Laila Stieler - “Rabiye Kurnaz George W. Bush’a karşı”, En İyi Sanatsal Performans: Rithy Panh - “Everything Will Be Ok”, En İyi Belgesel: The Myanmar Film Collective - “Myanmar Diaries”, En İyi İlk Film: Kurdwin Ayub - “Sonne”, En İyi Kısa Film (Altın Ayı): Anastasia Veber - “Trap”
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