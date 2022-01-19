Cem Kaya imzalı 'Aşk, Mark ve Ölüm' Berlin Film Festivali'nde
Bu yıl 72. kez düzenlenecek Berlin Film Festivali’nin Panorama bölümünde yarışan filmler arasına Türk yönetmen Cem Kaya’nın filmi de girdi.
Dünyanın en önemli 5 film festivalinden biri olan Berlin Film Festivali’nde Cem Kaya’nın yeni filmi “Aşk, Mark ve Ölüm” de yarışıyor. Türkiye ile Almanya arasındaki kültürel ilişkilerin 60 yıllık tarihine odaklanan ve bunu Türkiyeli göçmenlerin müzik kültürü üzerinden anlatan belgesel film festivalin Panorama bölümünde yer alacak.
Berlin’de yaşayan ve bir önceki belgeseli “Motör, Kopya Kültürü ve Popüler Türk Sineması” ile çeşitli festivallerde boy gösteren Cem Kaya’nın Almanya yapımı yeni filmi “Aşk, Mark ve Ölüm” dünya prömiyerini 72. Berlin Film Festivali’nde yapacak.
Aynı bölümde Türkiye ortak yapımı iki film daha yer alıyor: Maryna Er Gorbach’ın Ukrayna ve Türkiye ortak yapımı filmi “Klondike” (üstte) ve yönetmen Michael Borodin’in Rusya Federasyonu, Slovenya ve Türkiye ortak yapımı filmi “Produkty 24”.
Kurmaca ve belgesel türlerinde filmler yarıştığı Panorama’da Kazakistan’dan Askar Uzabayev imzalı “Baqyt”, İzlandalı sinemacı Gu?mundur Arnar Gu?mundsson’ın filmi “Berdreymi”, Alman sinemacı Lutz Pehnert’in yönettiği “Bettina”, Meksikalı yönetmen Alejandra Marquez Abella’nın ikinci uzun metrajlı filmi “El norte sobre el vacio”, Brezilyalı sinemacı ilk filmi “Fogareu”, İtalyan yönetmen Francesco Costabile’nin imzasını taşıyan “Una Femmina”, Koreli sinemacı Kim Se-in’in ilk filmi “The Apartment with Two Women”, ABD’li Nina Menkes’in belgeseli “Brainwashed: Sex-Camera-Power”, İtalyan sinemacı Nicolo Bassetti imzalı “Nel mio nome” ve ABD’li sinemacı Tim Sutton’ın filmi “Taurus”un da yer aldığı 26 film yer alıyor.
Fransız sinemacı Alain Giraudie’nin “Viens je t’emmène” (üstte) adlı filmi Panorama’nın açılışında gösterilecek.
72. Berlin Film Festivali 10 - 20 Şubat tarihleri arasında düzenlenecek.
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