Berlinale'de bu yıl 19 film 'Altın Ayı' için yarışacak
Bu yıl 13-23 Şubat tarihlerinde düzenlenecek olan 75. Uluslararası Film Festivali'nde (Berlinale) 19 filmin büyük ödül "Altın Ayı" için yarışacağı bildirildi.
Bu yıl 75'incisi düzenlenen Uluslararası Berlin Film Festivali (Berlinale)'nin programı festival direktörü Tricia Tuttle'nin de katıldığı bir basın toplantısıyla tanıtıldı.
Bu yıl "Altın Ayı" için 17'si dünya prömiyeri olmak üzere 19 film yarışacak. Çeşitli kategorilerde 74 ülkeden toplam 240 filmin gösterileceği festivalin açılışı ise Alman yönetmen Tom Tykwer'in "Işık" (Das Licht) filmiyle 13 Şubat'ta yapılacak.
Festivalde "Altın Ayı" ve "Gümüş Ayı" ödülleri alacak filmleri belirleyecek jürinin başkanlığını ABD'li yönetmen, senarist ve yapımcı Todd Haynes üstlenirken, diğer jüri üyelerinin ise daha sonra duyurulacağı belirtildi.
Bu yıl Berlinale Onur Ödülü'ne layık görülen oyuncu Tilda Swinton, ödülünü 13 Şubat'ta düzenlenecek festivalin açılış galasında alacak.
Dünyaca ünlü oyuncuların katılımının beklendiği festivalde ödüller, 22 Şubat'ta sahiplerini bulacak.
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