Beşiktaş ADD’den 'Liderlik Okulu' programı: Alanında uzman isimler yurttaşlarla buluşacak

Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Beşiktaş Şubesi, toplumsal bilinci artırmak ve liderlik alanında farklı disiplinlerde bilgi paylaşımı sağlamak amacıyla "Liderlik Okulu" başlıklı kapsamlı bir eğitim programı düzenliyor.

Levent Zübeyde Ana Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek seminer serisi, 13 Ekim - 27 Ekim tarihleri arasında saat 19.00 ile 21.00 saatleri arasında altı farklı oturum halinde takipçileriyle buluşacak. Katılımın tamamen ücretsiz olduğu etkinlikte, derslerin beşte dördüne devam sağlayan katılımcılara "Katılım Belgesi" takdim edilecek. Katılmak isteyen yurttaşlar afişte yer alan QR kod üzerinden başvuru formunu doldurarak kayıt yaptırabilecek.

ALANINDA UZMAN İSİMLER SUNUM YAPACAK

Liderlik Okulu programı kapsamında felsefeden diplomasiye, stratejiden ekonomiye kadar birçok kritik konu ele alınacak. Program takvimi ve konuşmacılar şu şekilde belirlendi:

13 Ekim: Prof. Dr. Örsan Öymen - Liderlik ve Felsefe

15 Ekim: Prof. Dr. Barış Doster - Liderlik ve Atatürk

20 Ekim: Onur Öymen - Liderlik ve Diplomasi

22 Ekim: Ahmet Yavuz - Liderlik ve Strateji

26 Ekim: Süreyya Hiç - Liderlik ve Ekonomi

27 Ekim: Tınaz Titiz - Liderlik ve Sorun Çözme

Söz konusu seminerlerle katılımcıların liderlik kavramını bilimsel, tarihsel ve toplumsal boyutlarıyla kapsamlı bir şekilde incelemesi hedefleniyor.