Besteci Ali Darmar 80 Yaşında

Söyleşide yalnızca bir besteci, bir eğitimci değil; iç dünyasında defalarca yanıp yeniden doğmuş, yaşadığı her kırılma, müziğine, duruşuna, sözlerine yansımış sanatçının müzikle, sessizlikle, sabırla ördüğü hayat yolculuğu ve kitabın yazım öyküsü konuşulacak. Söyleşi ve imzanın ardından Darmar’ın dokuz yaşından itibaren on bir yıl boyunca öğrencisi olan genç piyanist Edin Bora Yazıcı konserde Ali Darmar’ın 1986’da bestelediği Piyano Sonatı ile Frédéric Chopin’in Fantasie Op. 49 ve Sergei Prokofiev Piyano Sonatı Op. 29 "From Old Notebooks" çalacak. İki Âlem Arasında: Ali Darmar kitabında hocasının Türkiye’nin yetiştirdiği en önemli piyanist ve bestecilerden biri olduğunu, emeğine ve sevgisine layık olmak için çaba sarf etmeye devam edeceğini söyleyen Yazıcı; “Onun değerini ve Türk klasik müzik tarihinde doldurduğu boşluğu eserlerini çalmaya başladıktan sonra çok daha iyi anlıyorsunuz.” diyor.





Edin Bora Yazıcı 2021 yılında Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Yarı Zamanlı Piyano Bölümü’nde Darmar ile uzun yıllardır çalışan Zeynep Yamantürk’ün sınıfından mezun oldu. 2020 yılında Avrupa’nın en köklü klasik müzik kurumlarından École Normale de Musique de Paris’e kabul edilen ve üç yıl gibi kısa bir sürede bu okulun yüksek lisans derecesi olan Diplôme Supérieur d’Exécution programını başarıyla tamamlayan Yazıcı, İstanbul Saint-Joseph Fransız Lisesi’ndeki eğitiminin ardından, dünyanın en prestijli konservatuvarları arasında gösterilen The Juilliard School’a kabul edildi. Sanatçı, yüksek öğrenimine halen bu kurumda, günümüz piyano dünyasının seçkin figürlerinden Profesör Soyeon Kate Lee ile devam etmektedir. Kariyeri boyunca Türkiye’nin duayen piyanistlerinden Ayşegül Sarıca ile de çalışma fırsatı bulan, Ali Darmar’ın desteği hiç eksik olmayan Yazıcı, Juilliard’daki eğitimini Ahmet Ertegün ve Vladimir Horowitz bursları ile desteklenerek sürdürmektedir.