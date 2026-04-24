Beyin yakan bulmacalar: Son saniyesine kadar suçluyu tahmin edemeyeceğiniz 5 kült dedektiflik filmi...

1. Se7en (Yedi - 1995) Karanlık atmosferlerin ve psikolojik gerilimin ustası David Fincher’ın imzasını taşıyan bu modern klasik, 8.6 IMDb puanıyla türünün zirvesindedir. Başrolleri paylaşan Brad Pitt ve Morgan Freeman, bir seri katilin peşine düşen iki dedektife hayat verir.

2. The Usual Suspects (Olağan Şüpheliler - 1995) Yönetmen Bryan Singer’ın zekice kurguladığı ve 8.5 IMDb puanına sahip olan bu kült yapım, "suç kimin?" sorusunu bambaşka bir boyuta taşıyor. Kevin Spacey’nin ve Benicio Del Toro'nun muazzam performanslarıyla devleştiği film, hayatta kalan tek tanığın anlattığı parçalı bir hikaye üzerinden efsanevi suç baronu "Keyser Söze"nin kimliğini bulmaya çalışır.

3. Shutter Island (Zindan Adası - 2010) Sinemanın efsanevi ismi Martin Scorsese’nin yönettiği ve 8.2 IMDb puanıyla taçlanan film, izleyiciyi klostrofobik bir zihin labirentine hapseder. Başrolde devleşen Leonardo DiCaprio ve Mark Ruffalo, suçlu akıl hastalarının tutulduğu izole bir adada kaybolan bir hastayı araştıran iki şerife hayat verir.

4. Memento (Akıl Defteri - 2000) Zamanı ve kurguyu bükme ustası Christopher Nolan’ın kariyerini parlatan bu yenilikçi eser, 8.4 IMDb puanına sahiptir. Başroldeki Guy Pearce ve Carrie-Anne Moss, izleyiciyi nadir görülen bir hafıza kaybı türü (kısa süreli hafıza kaybı) yaşayan bir adamın intikam arayışına ortak eder.