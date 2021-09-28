Beyinler Sakat şimdi tüm dijital platformlarda yayında

28 Eylül 2021 Salı, 13:03

ONUR’un içinde latin esintileri de barındıran ve günümüz gençliğin yaşadığı aşka muzip bir dille yaklaşan yeni şarkısı BEYINLER SAKAT Türkçe pop severlerin beyenisine sunuldu.

İNGİLTERE’DEN EDİS’E ALBÜM YAPMAYA GELMİŞTİ

ONUR Pandemi döneminde Türkiye’ye ünlü pop şarkıcı Edis için Ingilizce albüm yapmaya gelmisti. Türkiye’de kaldığı dönemde Türk müziği, kültürü ve sosyal yaşamından esinlenerek kendisi için Türkçe şarkılar yazdı. Türk müziğindeki vuruşları batı sesleriyle harmanlayarak yazdığı şarkılarda Kültür çatışmalarına dikkat çeken ONUR, yeni şarkısı Beyinler Sakat’da “Gençliğin aşka verdiği değere” muzip bir dille yaklaşıyor.

“GENÇLİK AŞKI SORGULAMADAN YAŞIYOR, ONUN İÇİN ADINI ‘BEYİNLER SAKAT’ KOYDUM”

Gençliğin düşünmeden hareket ettigini dile getiren sanatçı "Şarkımın adını Beyinler sakat koydum, çünkü gençlik biraz öyle bir şey. Aşka düşünmeden düşüyor, aşkı sorgulamadan yaşıyor” dedi.

Beste ve düzenlemesi ONUR’a ait olan şarkının klip yönetmenliğini Türkiye’de ünlü isimlerle çalışmalarıyla bilinen Atilla Öztürk üstlendi. Gençlerin aşka yaklaşımına, muzip bir dille yaklaşan sanatçı, dinleyicilerini eğlenceli bir kliple karşılamaya hazırlanıyor.

ONUR Türk müzik piyasasına Temmuz’da SONY’den çıkardığı ‘Parami Ver’ ile girmişti.