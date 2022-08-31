31 Ağustos 2022 Çarşamba, 00:01

Nörolog Suzanne O’Sullivan Beynimdeki Fırtına: Nöroloji Dünyasından Dedektiflik Öyküleri (Çeviren: Funda Sezer / İrene Kitap) adlı kitabında, son derece karmaşık bir yapı olarak tanımlanan beynin en gizemli yanlarından birinin tarihsel olarak beyni haritalandırmak ve anlamak için en büyük model olan epilepsi olduğuna dikkat çekiyor. Tamamen keşfedilmesi neredeyse olanaksız epilepsinin, zaman zaman büyük eserlere ilham olduğu söylenir.

Lewis Carroll’ın Alice Harikalar Diyarında’yı geçirdiği varsayılan epilepsi nöbetlerinden ilham alarak yazdığı, büyük Rus yazar Dostoyevski’nin Budala’sının da epilepsinin izlerini taşıdığı söylenir.

O’Sullivan kitabında, beyinde kopan fırtınaları mercek altına alıyor. , geceleri birdenbire uyanarak gözünü boşluğa dikip bakanların, durup dururken yolun ortasına atlayıp koşmaya başlayanların, hareket etmeye kalktığı anda oyuncak bebek gibi yığılıp kalanların, çizgi film karakterlerinin etrafta dolaştığını görenlerin ve hayal dahi edilemeyecek kadar tuhaf şeyler yaşayan pek çoklarının zorlu yaşamlarını aktarırken, beyinde kopan fırtınaların sebep ve sonuçlarını bir dedektif gibi mercek altına alıyor.

Beynimdeki Fırtına - Nöroloji Dünyasından Dedektiflik Öyküleri / Suzanne O’sullivan / İrene Kitap / 328 s.