Beyoğlu’nda caz rüzgarı esti

Yayınlanma: 18.11.2024 - 16:00

Güncelleme: 18.11.2024 - 16:00

Beyoğlu’nda 15-17 Kasım tarihleri arasında düzenlenen “Beyoğlu Caz Festivali” renkli görüntülere sahne oldu. Galata’dan Hayyam’a, Çukurcuma’dan Taksim’e kadar geniş bir alana yayılan etkinlikler, Beyoğlu’nun eşsiz ritmiyle sanatseverleri buluşturdu. Festival, yalnızca müzikseverlere değil, aynı zamanda Beyoğlu’nun kültürel mirasına ve geleceğine ışık tutmak isteyen herkese hitap etti. Ana mekan konserlerinin yanı sıra, yüzde 80’den fazlası ücretsiz olan plakçı etkinlikleri, dans performansları, atölyeler, paneller ve bağımsız sahneler büyük ilgi gördü.

BEYOĞLU, CAZ MÜZİĞİ İLE KÜLTÜREL ZENGİNLİKLERİNİ BİR KEZ DAHA TAÇLANDIRDI

Beyoğlu Caz Festivali, sanatın ve müziğin önemini vurgulayan bir “Kent Şenliği” olarak, kuşaklar ve semtler arasında bir köprü kurmayı başardı. Festival, nostaljiye takılı kalmadan mahallecilik kavramını aşan yapıcı bir gelecek vizyonu sundu. Beyoğlu’nun geçmişini, bugününü ve geleceğini konu alan konuşmalar ve paneller, sanatseverlere ilham kaynağı oldu. Festivalin ortakları arasında konser mekanları, sanat kolektifleri, plakçılar ve sanat galerileri yer aldı. Bu güçlü işbirliği sayesinde Beyoğlu, caz müziği ile kültürel zenginliklerini bir kez daha taçlandırdı.