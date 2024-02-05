BİFO, dünyaca ünlü keman sanatçısı Midori’yi ağırlayacak

BİFO, 15 Şubat Perşembe günü dünyaca ünlü keman sanatçısı Midori’yi ağırlıyor. Carlo Tenan yönetimindeki BİFO, Brahms, Glanert ve Marzocchi’nin eserlerini seslendirecek. Saygun ve Yunus Emre Oratoryosu konser kaydı ise 1 hafta boyunca borusansanat.tv’de olacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 05.02.2024 - 14:03
BİFO, dünyaca ünlü keman sanatçısı Midori’yi ağırlayacak
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BİFO, Şubat ayının ilk konserinde dünyaca ünlü keman sanatçısı Midori ile aynı sahneyi paylaşıyor. 

Kraliyet İskoç Ulusal Orkestrası, NDR Elbphilharmonie Orkestrası, Suntory Hall ve Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası’nın ortak siparişi olan Detlev Glanert’in “Ölümsüz Sevgiliye” başlıklı 2. Keman Konçertosu, Midori’nin etkileyici yorumuyla Türkiye prömiyerinde dinleyenlerle buluşacak. 

15 Şubat Perşembe günü saat 20.00’de, Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde gerçekleşecek konserde, Carlo Tenan yönetimindeki BİFO, Brahms’ın 2. Senfonisi’ni ve Marzocchi’nin Encore eserini seslendirecek. 

 Konser öncesinde Aydın Büke ve Serhan Bali, Meydan Fuaye alanında saat 19.00-19.30 arasında konser üzerine keyifli bir söyleşi gerçekleştirecek. Bu sohbetin devamı ve canlı konser yayını 19.45’ten itibaren radyo Borusan Klasik’te.   


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