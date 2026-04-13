BİFO, Gürer Aykal yönetiminde Saygun çaldı

Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası (BİFO), onursal şefi Gürer Aykal yönetiminde 9 Nisan akşamı Lütfi Kırdar Asım Kocabıyık Anadolu Oditoryumu’nda “Birleşen Ufuklar” başlıklı bir konser verdi.

Orkestra bu konserde Beethoven, “4. Piyano Konçertosu” nu çalan genç kuşak piyanistlerden Ferhat Can Büyük’e eşlik etti. Piyanist ısrarlı alkışlara Sibelius’ten Etüt ve Chopin’den Vals bisleri yaparak yanıt verdi. Konserin ikinci bölümünde orkestra Sibelius’un ulusal kimlik arayışı ile ilişkilendirilen “Finlandiya” yapıtı ile Ahmed Adnan Saygun’un 5. Senfonisi’ni seslendirdi. Konserin ardından konuştuğumuz besteci Hasan Uçarsu, piyanistin temiz ve müziğe anlam katarak çaldığını ve Saygun’un eserinin de çok üstün bir yorum olduğunu söyledi. Uçarsu, “Gürer hoca Adnan Saygun’un müziğinin en iyi şeflerinden. Hocasının sağlığında şef olarak birçok eserini birlikte çalışmış olduğu için de onun müzik dünyasını, beklentilerini, senfonik eserlerdeki özelliklerini doğrudan bilen biri. Orkestraya da eserin anlamını benimsetmiş. Tını, enstalasyon açısından, grup birliği, renklerin ortaya çıkması açısından bu icranın dinlediklerim içinde en iyisi olduğundan eminim” diyerek icra kalitesi ve müzikalite açısından 5. Senfoni’yi çok beğendiğini ifade etti.