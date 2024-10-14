BİFO sezona merhaba dedi

Yayınlanma: 14.10.2024 - 14:21

Güncelleme: 14.10.2024 - 14:21

Ahmet Adnan Saygun'a saygı nedeniyle "Orkestra için Süit, op.14" ile başlayan konserde Felix Mendelssohn ve Gustav Mahler'in 4. Senfonileri ard arda çalındı. Mahler'in eserinin dördüncü bölümündeki “Das himmlische Leben/İlahi Yaşam” aryasını Lozan ve Zürih’te Hochschule für Musik’ten yüksek dereceyle mezun olan, bugüne kadar uluslararası yedi şan yarışmasında ödüle layık görülen soprano Hélène Walter seslendirdi.

Konser öncesi söyleşiye katılan BİFO Müdürü Aydın Dorsay BİFO ile Borusan Quartet'in sezon programı ve turneleri hakkında bilgi verdi. Arzu eden sanatseverlerin Birleşik Krallık'taki konsere bilet alabileceğini açıkladı. Süreyya Operası ve Enka'da konser verecek olan Quartet'e bu sezon ayrılan Nil Kocamangil yerine çellist Poyraz Baltacıgil'in geçtiğini duyurdu.

