Bihter Akyol Dayı’dan “Tersten Varoluş” Sergisi

Yayınlanma: 04.10.2024 - 13:30

Güncelleme: 04.10.2024 - 13:30

Trabzon’da doğup büyüyen ve sanatıyla kendi şehrine derin kökler salan Bihter Akyol Dayı, “Tersten Varoluş” adlı kişisel resim sergisiyle izleyicileri farklı bir gerçeklik algısına davet ediyor. 11-19 Ekim 2024 tarihleri arasında Trabzon Güzel Sanatlar Galerisi’nde yer alacak olan bu sergi, modern dünyanın bilgiye boğulan insanının sezgilerine geri dönme arzusunu konu alıyor.

Akyol Dayı, sanatında bilgiyle boğuşan insanın aslında sezgilerle var olduğunu ve bu sezgilerin giderek daha fazla bastırıldığını gözler önüne seriyor. Penney Peirce’in bilgi çağından sezgi çağına geçiş kavramından ilham alan sanatçı, izleyiciyi sezgilerini yeniden keşfetmeye davet ediyor. Sanatçının manifestosunda da vurguladığı gibi, hislerin dünyası, tanımlanamayan imgelerle birleşip, izleyicinin kendi iç dünyasına açılan bir kapı aralıyor. Şeffaf formlar ve belirsizliğin içinde anlam arayan bu imgeler, her birimizde derin bir sezgisel rezonansa dokunuyor.

1983 Trabzon doğumlu olan Bihter Akyol Dayı, Trabzon Güzel Sanatlar Lisesi ve Karadeniz Teknik Üniversitesi’nde aldığı eğitimin ardından yüksek lisansını ve sanatta yeterlik programını tamamlamış, bugün de Trabzon Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi’nde öğretim görevlisi olarak görev yapmaya devam ediyor. Sanatçı, kendi atölyesinde yürüttüğü çalışmalarını, iç dünyasından süzülen imgeleriyle birleştirerek sunuyor.

Bu sergi, bilgi ve sezgi arasındaki çizgiyi sorgulayan, içgörülerimizi yeniden keşfetmeye cesaret edenler için özel bir davet niteliğinde.

Sergi Detayları:

• Sergi Başlığı: Tersten Varoluş

• Sanatçı: Bihter Akyol Dayı

• Tarih: 11 - 19 Ekim 2024

• Açılış: 11 Ekim 2024 Cuma, saat 17:30

• Yer: Trabzon Güzel Sanatlar Galerisi, Ortahisar, Trabzon





Bu ilham verici sergiyi kaçırmayın ve Bihter Akyol Dayı’nın sezgiye dayalı sanat yolculuğuna adım atın!