Bihter filmi yıl sonunda izleyicisi ile buluşacak

Yayınlanma: 14.07.2023 - 12:40

Güncelleme: 14.07.2023 - 12:40

Prime Video, Türk yapımlarına yatırımlarını artırdığını açıkladı. Prime Video, bu yılın başında ilk yerli Amazon Original filmi Rüyanda Görürsün'ün yayımlanmasının ardından, yerli Amazon Original yapımı Bihter filminin 2023 yılında Prime Video'da izleyicisiyle buluşacağını duyurdu. Prime Video, Türk yapımlarına yatırım yapmaya devam ederek önümüzdeki aylarda yeni içerikleri bünyesine katacak.

BİHTER FİLMİNİN KADROSUNDA HANGİ İSİMLER YER ALACAK?

Yönetmenliğini Mehmet Binay ve Caner Alper’in yaptığı, senaryosunu Merve Göntem’in kaleme aldığı, Farah Zeynep Abdullah’ın filme adını veren Bihter rolünü üstlendiği projenin oyuncu kadrosunda ayrıca Boran Kuzum, Osman Sonant, Hande Ataizi, Helin Kandemir, Nezaket Erden, Lorin Merhart, Mert Can Tekin, Mert İnce, konuk oyuncu olarak ise Ebru Özkan ve Tilbe Saran yer alıyor. Timur Savcı ve Cemal Okan’ın yapımcılığını üstlendiği TAFF Pictures yapımı “Bihter”, Halit Ziya Uşaklıgil’in unutulmaz eseri Aşk-ı Memnu’ya yepyeni bir bakış açısı getirirken tutku, sadakatsizlik, cesaret ve korkaklığın büyük bir felakete sürüklendiği eşsiz bir hikayeyi anlatıyor.

BİHTER FİLMİNİN KONUSU NE?

Sevilmeye aç Bihter; zengin, saygıdeğer, ancak yaşça kendisinden büyük Adnan’ı, toplumun ve para avcısı annesinin ona yaftaladıklarından kurtulmak için bir çıkış bileti olarak görür. Fakat çok geçmeden kocasının ona olan ilgisinden tatmin olmadığını, her genç kadın gibi başka ihtiyaçları olduğunu keşfeder. Bihter, Adnan’ın ailesinin genç ve yakışıklı üyesi Behlül’le yasak aşk yaşayacak ve bu aşk için ölmeyi bile göze alacak kadar cesur bir kadındır. Ancak Bihter’in kendini keşfetme ve özgürlük arayışına ne hanımı olduğu yalıdaki insanlar ne de yaşadığı dönem hazırdır.

BİHTER FİLMİ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Farah Zeynep Abdullah’ın başrolde yer aldığı Bihter 2023 yılının sonunda yayımlanacak.