Bilge Şen’den Altın Portakal’da duygusal konuşma: “81 yaşındayım, hâlâ yoksulluk sınırının altındayım”

Usta sanatçı Bilge Şen, 62. Altın Portakal Film Festivali'nde 'Parçalı Yıllar' filmindeki rolüyle Cahide Sonku Ödülü aldı. Bu ödülü 'Bağlar, Kökler ve Tutkular' filmindeki rolü ile Ezgi Yaren Karademir ile yine 'Bağlar, Kökler ve Tutkular' filminin sanat yönetmeni Nanaz Bahram ile payalaşan Şen, törende yaptığı konuşmada, "65. senem, hâlâ çalışıyorum. Bazen konuk oyuncu, bazen bir bölüm, bazen iki bölüm. Hani yukarıdakiler 1,5 milyon, 2 milyon... Biz oynuyoruz 5 bin, 6 bin, 10 bin. Devlet bana o kadar az maaş veriyor ki, yoksulluk sınırının altındayım" dedi.
62.Antalya Altın Portakal Film Festivali, dün düzenlenen ödül töreniyle sona erdi. Devlet sanatçısı 81 yaşındaki Bilge Şen'in yaptığı konuşma ise geceye damga vurdu. Şen ödülünü, "Özgürlük adına, içerideki dostlarımızın bir gün özgür kalması adına... Ülkemin, canım ülkemin, altı üstü zengin, dört denizi olan ülkemin, özgürlüğe kavuşup demokrasiyle idame etmesini istiyorum" diyerek aldı.
Usta sanatçı konuşmasında şunları söyledi:
"65. senem. Hala çalışıyorum. Bazen konuk oyuncu, bazen bir bölüm, bazen iki bölüm. Hani yukarıdakiler 1,5 milyon, 2 milyon. Yurt dışında oynarsa yüzde, biz oynuyoruz 5 bin, 6 bin, 10 bin. Bunun yanı sıra devlet sanatçısıyım. Devlet konservatuvarı mezunuyum. Berlin Ensemble mezunuyum. Actors Studio mezunuyum. 52 tane oyunda başrol oynadım, 46 senede. Tiyatroyu hiçbir şeye değişmem.
Ayrıca, o kadar güzel filmlerde oynadım ki, hepsinin sayısı olsa olsa 13, 14. Babam ve Oğlum'da oynadım. Ne mutlu bir şey. Onun için film dünyası bizim için gelip geçici ama tiyatro tabii ki kalıcı. Şimdi de ne yapıyorum? Devlet bana o kadar az bir maaş veriyor ki, yoksulluk sınıfının altındayım.
"81 YAŞINDA HÂLÂ ÇALIŞIYORUM"
Özel ders veriyorum. 81 yaşında hala çalışıyorum. Ama çalışmam lazım. Zaten çalıştığım için 30 yaşında gibiyim. Yoksa öleceğim. Hep çalışıyorum, çalışıyorum, çalışıyorum. Herkese yaşlılık psikolojisine girmeden çalışmasını tavsiye ediyorum. Beynimin sol tarafı da çalışmaya başladı, çok mutluyum. Her şeyi hatırlıyorum.
"İÇERİDEKİ DOSTLARIMIZIN BİR GÜN ÖZGÜR KALMASI ADINA"
Özgürlük adına, içerideki dostlarımızın bir gün özgür kalması adına... Ülkemin, canım ülkemin, altı üstü zengin, dört denizi olan ülkemin, özgürlüğe kavuşup demokrasiyle idame etmesini istiyorum. Ölünceye kadar, ölünceye kadar…"
Ödüller
- Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması En İyi Film: Tavşan İmparatorluğu
- Dr. Avni Tolunay Jüri Özel Ödülü: Aldığımız Nefes (Şeyhmus Altun, Fevziye Hazal Yazan)
- Behlül Dal En İyi İlk Film Ödülü: Sahibinden Rahmet (Emre Sert, Gözde Yetişkin)
- Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması En İyi Yönetmen Ödülü: Seyfettin Tokmak (Tavşan İmparatorluğu)
- Cahide Sonku Ödülü: Bilge Şen (Parçalı Yıllar)
- Cahide Sonku Ödülü: Ezgi Yaren Karademir (Bağlar Kökler ve Tutkular)
- Cahide Sonku Ödülü: Nanaz Bahram (Bağlar Kökler ve Tutkular)
- Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması En İyi Senaryo Ödülü: Sahibinden Rahmet (Emre Sert, Gözde Yetişkin)
- Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması En İyi Görüntü Yönetmeni: Claudia Becerril Bulos (Tavşan İmparatorluğu)
- Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması En İyi Müzik Ödülü: Parçalı Yıllar (İrsel Çivit)
- Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması En İyi Kurgu Ödülü: Şöhret Tandoğdu / Deniz Çizmeci (Noir)
- Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması En İyi Sanat Yönetmeni Ödülü: Tora Aghabayova (Tavşan İmparatorluğu)
- Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması En İyi Kadın Oyuncu Ödülü: Leyla Tanlar (Erken Kış)
- Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması En İyi Erkek Oyuncu Ödülü: Yetkin Dikinciler (Parçalı Yıllar)
- Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Ödülü: Yıldız Kültür (Kanto)
- Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Ödülü: Sermet Yeşil (Tavşan İmparatorluğu)
- FİLM-YÖN Özel En İyi Yönetmen Ödülü: Seyfettin Tokmak (Tavşan İmparatorluğu)
- En İyi Ulusal Belgesel Film: Roman Gibi
- Belgesel Yarışma Jüri Özel Ödülü: Yerli, Yurtsuz
- Ulusal Yarışma En İyi Kısa Film: Ölüm Bizi Ayırana Dek
- Kısa Film Jüri Özel Ödülü: Bimba
- Uluslararası Sungu Çapan Sinema Yazarları Ödülü: İlahi Komedya (Ali Asgari)
- Ulusal Sungu Çapan Sinema Yazarları Jüri Özel Ödülü: Tavşan İmparatorluğu (Seyfettin Tokmak)
- Uluslararası Film Yarışması En İyi Film Ödülü: A Poet (Bir Şair)
- Uluslararası Film Yarışması Jüri Özel Ödülü: İlahi Komedya (Ali Asgari)
- Uluslararası Yarışma Filmleri En İyi Yönetmen: Tereza Nvotova (Father)
- Uluslararası Yarışma Filmleri En İyi Kadın Oyuncu: Lea Drucker (Adam's Sake)
- Uluslararası Yarışma Filmleri En İyi Erkek Oyuncu: Ubeimar Rios (A Poet)
- Sinema Okulları Öğrenci Filmleri Ödülleri'nde GAİN Jüri Özel Ödülü: Kusursuz Ölçü Nedir?
- Öğrenci Filmleri Ödülleri'nde En İyi Film Ödülü: Tümseğin Uğultusu