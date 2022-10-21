‘Bilim Kadınları İçin’ programının 20. yılı

21 Ekim 2022 Cuma, 04:00

L’Oreal’in UNESCO işbirliğiyle yürüttüğü “Bilim Kadınları İçin” programı, dünyada 24. ve Türkiye’de 20. yılını geride bırakırken kapsamlı ve yenilikçi projeleriyle gelecek vaat eden, ilham veren çalışmalarıyla bilimin gelişmesine katkı sağlayan genç ve yetenekli dört bilim kadınını ödüle layık gördü ve her biri, bilimsel araştırmalarında kullanmak üzere 120.000 TL destek almaya hak kazandı.

- Dr. Burcu Bakır Güngör, dünyadaki en yaygın üçüncü kanser türü olan kolorektal kanserin (CRC) daha hızlı teşhiş edilmesi ve kişiye özel tedavi geliştirilmesi için çalışıyor. Dr. Güngör, geliştireceği model sayesinde CRC teşhisi için kullanılabilecek mikrobiyotayı en aza indirmeyi, dolayısıyla teşhis için gereken maliyeti ve zamanı azaltmayı amaçlıyor.

- Dr. Buse Cevatemre, prostat kanserinde kemoterapiye karşı gelişen direnci kırmak için çalışıyor. Cevatemre araştırmalarına “İlaç direncini nasıl kırarız, kanser hücrelerini nasıl yeniden ilaca duyarlı hale getirebiliriz” sorusuyla başladı ve bu soruyu prostat kanseri özelinde sorarak belli bir hastalığa odaklandı.

- Doç. Dr. Damla Eroğlu Pala, çok daha yüksek enerjiye sahip ve daha uzun süre çalışabilen lityum-sülfür bataryalar geliştirmek için çalışıyor. Geleneksel bataryalara kıyasla çok daha yüksek kapasiteli olan lityum-sülfür bataryalar, karbon emisyonlarını ve benzine olan bağımlılığı azaltacak.

- Doç. Dr. Duygu Ağaoğulları ise projesiyle dünya bor rezervinin yaklaşık yüzde 75’ine sahip olan Türkiye’nin, ileri teknoloji bor ürünlerinin kullanım potansiyelini ortaya çıkartıyor. Projeyle ülkemizin kendi kaynakları çok daha verimli ve kazançlı hale gelecek.