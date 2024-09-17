Bilkent PhilFest Felsefe Severlerle Buluşuyor

Yayınlanma: 17.09.2024 - 14:03

Güncelleme: 17.09.2024 - 14:07

Türkiye’nin tek büyük ölçekli felsefe şenliği olan Bilkent PhilFest, bu yıl 28 Eylül Cumartesi günü Bilkent Üniversitesi’nde gerçekleşecek. Herkese açık ve ücretsiz olan etkinliğe katılmak isteyenler, “philfest.bilkent.edu.tr” adresinden kayıt yaptırarak katılabilecekler.

PhilFest, Türkiye’nin dört bir yanından gelen felsefe dernekleri ve topluluklarını bir araya getirirken, katılımcılara seçkin yayınevlerinin stantlarında indirimli felsefe kitaplarını bulma fırsatı sunacak. Ayrıca, sergi alanında felsefi posterler, lise öğrencilerinin hazırladığı felsefi çizim sergisi ve etkileşimli panolarla eleştirel düşünmenin farklı boyutlarına tanıklık edilecek. Ziyaretçiler, sanal gerçeklik gözlükleriyle antik Atina’ya giderek Sokrates ile Agora’da sanal bir sohbet yapma deneyimi de yaşayabilecekler.

Etkinlik kapsamında, gün boyu sahnede teknoloji felsefesi, şiddet ve hayvan etiği gibi konularda Türkiye’nin önde gelen felsefecilerinin katılacağı söyleşiler düzenlenecek. Ayrıca, Friedrich Nietzsche’nin bestelenmiş eserlerinin canlı olarak icra edileceği felsefi anlatımlı bir müzik performansı da ziyaretçileri bekliyor.

Etkinliğin bir diğer önemli bölümü ise Ahmet Arslan’ın İlk Çağ felsefesi üzerine yapacağı söyleşi olacak. Söyleşinin ardından, tüm katılımcılara açık olan ödüllü bilgi yarışması düzenlenecek. Festivalin kapanışında ise PhilFest Felsefi Kısa Film Yarışması’nda dereceye giren kısa filmlerin gösterimi ve ödül töreni gerçekleşecek.

Detaylı bilgi ve kayıt için PhilFest’in resmi web sitesini ziyaret edebilirsiniz: philfest.bilkent.edu.tr.