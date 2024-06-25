Bilkent Üniversitesi Oğuz Tansel 2024 Halkbilim Araştırma Ödülü Başvuruları Başladı

Yayınlanma: 25.06.2024 - 17:40

Güncelleme: 25.06.2024 - 17:40

Bilkent Üniversitesi, Oğuz Tansel Türk Edebiyatı Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından her yıl düzenlenen Oğuz Tansel Halkbilim Araştırma Ödülü için 2024 yılı başvuruları başladı. Bu prestijli ödül, halkbilim alanında yapılmış en iyi araştırma yapıtını ödüllendirmeyi amaçlıyor.

Katılım Koşulları

* Araştırma Alanı: Ödül, bu yıl halkbilim alanında yapılmış bir araştırma yapıtına verilecektir.

* Yayın Tarihi: Ödüle aday yapıtın 01.01.2023-31.12.2023 tarihleri arasında yayımlanmış kitap ya da yayımlanmamışsa, kitap oylumunda dosya olması gerekmektedir. Yayımlanmamış yapıtlardaki sözcük sayısı en az 30.000 olmalıdır. Yüksek lisans veya doktora tezi ile de başvurulabilir.

* Başvuru Tarihi: Son başvuru tarihi 30 Eylül 2024’tür.

* Katılım Şartları: Ödül, düzenleme kurulu ve seçici kurul üyeleri ve bunların birinci derece yakınları dışında tüm katılımcılara açıktır. Ödül tek bir yapıta verilecektir.

* Başvuru Şekli: Yapıt kitap bütünlüğünde yayımlanmış ise 7 adet gönderilmelidir. Yayımlanmamış yapıtlar, A4 boyutunda kağıda, 12 punto ve 1,5 satır aralığıyla bilgisayarda yazılmış 7 ayrı dosya biçiminde düzenlenmiş olarak kargo ile gönderilecektir. Yayımlanmamış yapıtlar ayrıca PDF formatında da gönderilebilir.

* Gerekli Belgeler: Katılımcının kısa özgeçmişi ve iletişim bilgileri aday gösterilen yapıtla birlikte ulaştırılmalıdır. Bu bilgiler e-posta ile gönderilebilir.

* Ödül Tutarı: Ödül tutarı 20.000 TL olarak belirlenmiştir.

* Özel Notlar: Ödüle birden fazla yapıtla başvurulabilir, ancak ödül tek bir yapıta verilir. Ödüle katılmak için gönderilen eserler iade edilmeyecektir.

Seçici Kurul

Seçici kurul, Bilkent Üniversitesi'nden Mehmet Kalpaklı (Başkan), Yıldız Teknik Üniversitesi'nden Aynur Koçak, Hacettepe Üniversitesi'nden Cenk Güray, Anadolu Üniversitesi'nden Çiğdem Kara ve Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi'nden Metin Turan'dan oluşmaktadır.

Başvuru Adresi

Başvurular, aşağıdaki adrese yapılacaktır: Bilkent Üniversitesi, İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi, H Binası 2. Kat, Ofis No: H 249 Bilkent, 06800 Çankaya, Ankara

Ayrıca, başvurular [email protected] e-posta adresine de gönderilebilir. Sorularınız için aynı e-posta adresinden bilgi alabilirsiniz.

Oğuz Tansel 2024 Halkbilim Araştırma Ödülü ile ilgili daha fazla bilgi ve başvuru detaylarına ulaşmak için Bilkent Üniversitesi’nin ilgili web sayfasını ziyaret edebilirsiniz. Halkbilim alanında yaptığı çalışmalarla ödüle aday olmak isteyen araştırmacılara başarılar dileriz.