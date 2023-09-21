Bilkent’te felsefe şenliği: PhilFest’23

Yayınlanma: 21.09.2023 - 18:50

Güncelleme: 21.09.2023 - 18:50

Bilkent Üniversitesi Felsefe Bölümü, Felsefe Topluluğu, Bilkent Üniversitesi Kütüphanesi ve Bilkent Psikolojik Danışma ve Gelişim Merkezi işbirliğiyle düzenlenen şenlikte; söyleşiler, öğrenci etkinlikleri, tartışma, felsefe, bilgi yarışması, film gösterimi gibi etkinlikler yapılacak.

23 Eylül cumartesi günü saat 12.00’de Rektör Kürşat Aydoğan’ın konuşması ile başlayacak olan şenlik; ODTÜ, Koç Üniversitesi, Galatasaray Üniversitesi, Selçuk Üniversitesi, Bilkent Üniversitesi, İbn Haldun Üniversitesi ve Hacettepe Üniversitesi’nin felsefe bölümlerinden öğretim üyelerinin konuşmacı olarak katılacağı söyleşilerle devam edecek. Felsefenin derinliklerine inilerek düşünce dünyasını zenginleştirecek şenlikte, felsefe ve yapay zekâ meraklıları için “Üretken Yapay Zeka Çizim Yarışması” düzenlenecek. Ayrıca, yüzlerce kişinin aynı anda telefonları üzerinden canlı olarak soruları cevaplayacağı “Canlı Felsefe Yarışması”, şenlikte renkli anların yaşanmasına sahne olacak.

Yarışma sonucunda Doğu Batı Yayınları tarafından 1.’ye bin 500, 2.’ye bin ve 3.’ye 750 TL’lik hediye çeki verilecek. Felsefe severler, ilgi çekici sergi alanlarının yanı sıra Türkiye’nin dört bir yanından gelen felsefe dernek ve topluluklarıyla da tanışma fırsatı bulacak. Cumhuriyet Kitap, Yapı Kredi Yayınları, Doğu Batı Yayınları, İş Bankası Kültür Yayınları, İmge Yayınevi gibi yayınevlerinin katılımıyla kurulacak stantlarda da zengin içerikli felsefe kitap ve dergileri yer alacak. Şenlik, Megamind (DreamWorks, 2010) isimli film gösterimi ile son bulacak. Program hakkında detaylı bilgiye ise “philfest.bilkent.edu.tr” internet adresinden ulaşılabilir.