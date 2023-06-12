Bilkent'te Odeon Yaz konserleri

Bilkent Senfoni Orkestrası (BSO), 4 Haziran’da çocuklara özel “Hayal Dünyasına Yolculuk” ismiyle başlayan “Odeon Yaz Konserleri” 10 Haziran’da “Neşeye Övgü” konseri ile devam etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 12.06.2023 - 11:44
Bilkent'te Odeon Yaz konserleri
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BSO’nun, şef Vladimir Fanshil ve koro şefi Burak Onur Erdem yönetiminde Devlet Çoksesli Korosu ile verdiği konserde Beethoven’ın 9 No’lu Senfonisi seslendirildi. Konserde Feryal Türkoğlu, Aylin Ateş, Ayhan Uştuk ve Tuncay Kurtoğlu solist olarak yer aldılar.

BSO yaz konserlerini iki büyük bestecisinin eserleri ile noktalayacak. Star Wars, Jaws ve Harry Potter gibi kült filmler başta olmak üzere “The World of John Williams” konseri 24 Haziran’da, Wonder Woman, Inception ve Insterstellar gibi ünlü filmlerden oluşan “The World of Hans Zimmer” konseri ise 25 Haziran’da müzikseverlerle buluşacak. Konserler Bilkent Odeon’da gerçekleştirilecek



Bilkent Senfoni Orkestrası

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