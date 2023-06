Bilkent'te Odeon Yaz konserleri

BSO yaz konserlerini iki büyük bestecisinin eserleri ile noktalayacak. Star Wars, Jaws ve Harry Potter gibi kült filmler başta olmak üzere “The World of John Williams” konseri 24 Haziran’da, Wonder Woman, Inception ve Insterstellar gibi ünlü filmlerden oluşan “The World of Hans Zimmer” konseri ise 25 Haziran’da müzikseverlerle buluşacak. Konserler Bilkent Odeon’da gerçekleştirilecek