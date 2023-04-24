12 yaşındaki şef Atahan Dinç, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nı yönetti
Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın (CSO) gerçekleştirdiği konserde, 12 yaşındaki keman sanatçısı Atahan Dinç, şef ve solist olarak sahne aldı.
Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle CSO Ada Ankara'da gerçekleştirdiği konserde 12 yaşındaki üstün yetenekli keman sanatçısı Atahan Dinç, şef ve solist olarak sahne aldı.
Geleceğin keman virtüözleri arasında gösterilen Atahan Dinç, konseri izleyen herkesin hayranlığını kazanarak İtalyan besteci Antonio Vivaldi'nin en ünlü ve en sık seslendirilen eseri 'Mevsimler'i şef ve solist olarak yorumladı. 12 yaşındaki şef Atahan Dinç, performansı ile 23 Nisan coşkusunu tüm salonda hissettirdi.
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