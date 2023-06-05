Hatay Akademi Senfoni Orkestrası, İzmir’de

Kahramanmaraş merkezli depremlerde 4 üyesini kaybeden Hatay Akademi Senfoni Orkestrası İzmir Festivali’nde sahne almaya hazırlanıyor.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 05.06.2023 - 15:47
Hatay Akademi Senfoni Orkestrası, İzmir’de
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Kahramanmaraş merkezli depremden en fazla etkilenen illerden biri olan Hatay’da Şef Ali Uğur öncülüğünde müzik öğretmenleri ve profesyonel müzisyenlerle kurulan Hatay Akademi Senfoni Orkestrası Bertolt Brecht'in: "Karanlık zamanlarda şarkılar da söylenecek mi? Elbette söylenecek belgeleyen kara günleri" şiarıyla dayanışma konserlerine devam ediyor.

SANAT KOZALARINI İŞLEYİP

6 Şubat depreminin ardından 4 üyesini kaybeden orkestra, yaşanan bu acıya müzikleriyle işaret edip bununla birlikte doğacak yeni yaşama, umuda işaret etmek istiyor. Depremin ardından ilk kez 1 Nisan’da bir araya gelen orkestra ilk konserini İstanbul’da, ikincisini ise Aşık Veysel’in 50. Ölüm yıldönümünde Ankara’da gerçekleşti. Düzenlenen her dayanışma konseriyle hem gündemi hem de hafızayı taze tutmak isteyen Hatay Akademi Orkestrası bu topraklardan aldıkları umudu, mutluluğu, kültürü, sevgiyi bir ipek böceği gibi sanat kozalarında tekrar işleyip yine bu topraklara serpmek istiyor.

İZMİR FESTİVALİ’NDE OLACAKLAR

İzmir Kültür Sanat ve Eğitim Vakfı tarafından 36.sı düzenlenen Uluslararası İzmir Festival’inde 7 Haziran Çarşamba günü Tarihi Agora’da sahne alacak Hatay Akademi Senfoni Orkestrası Kurucu Şefi Ali Uğur konsere ilişkin “ Antakya'nın sesi hiç susmasın diye ve sanatla iyileşip iyileştirmek için müziğimizi İzmir’den Antakya’ya ve oradan tüm deprem bölgelerine göndereceğiz. Yeni bir yaşamı tekrardan örmek için herkesi sanatı ve sanatçıyı desteklemeye davet ediyoruz.” ifadelerini kullandı.


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