Bilkent'te Prof. Dr. İhsan Doğramacı'ya saygı konseri düzenlendi: Doğramacı, doğumunun 110’uncu yıl dönümünde anıldı
Hacettepe Üniversitesi ve Bilkent Üniversitesi'nin kurucusu Prof. Dr. İhsan Doğramacı, doğumunun 110. yılına özel düzenlenen konserle Bilkent Üniversitesi'nde anıldı.
Hacettepe Üniversitesi ve Bilkent Üniversitesi'nin kurucusu Prof. Dr. İhsan Doğramacı, doğumunun 110. yılına özel düzenlenen konserle Bilkent Üniversitesi'nde anıldı. Doğramacı’nın “En büyük eserim” dediği öğrencisi Prof. Dr. Mehmet Haberal, Mütevelli Heyet Başkanı Prof. Dr. Gülsev Kale, Doğramacı'nın kızı Şermin Savaşçı, İnönü ailesi, eski siyasiler, büyükelçiler, rektörler, akademisyenler, hekimler, Doğramacı'nın dostları ve öğrencileri Doğramacı’yı anmak için bir araya geldi. Piyanoda Gülsin Onay ve Şef Gürer Aykal yönetimindeki Bilkent Senfoni Orkestrası, birbirinden güzel eserlere yaşam verdi. Özel konserin ikinci yarısında Hocabey’in en sevdiği eserler çalındı.
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