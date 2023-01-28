‘Bimarhane’ 25. yaşında

Yayınlanma: 28 Ocak 2023 - 02:00

Güncelleme: 28 Ocak 2023 - 04:02

Farklı insanların birlikte yaşama hikâyesinin konu edildiği Bimarhane’de Osmanlı döneminde çok güzel işletilen, sağlık yapılarından birisi olan Üsküdar Toptaşı Bimarhanesinde (Tımarhanesinde) geçen oyun, dört akıl hastasının bakış açısı ile dönemi anlatıyor.