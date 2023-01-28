‘Bimarhane’ 25. yaşında
Samsun Düşevi Oyuncuları 25. yılında “Bimarhane” adlı oyunu sergilemeye devam ediyor.
Farklı insanların birlikte yaşama hikâyesinin konu edildiği Bimarhane’de Osmanlı döneminde çok güzel işletilen, sağlık yapılarından birisi olan Üsküdar Toptaşı Bimarhanesinde (Tımarhanesinde) geçen oyun, dört akıl hastasının bakış açısı ile dönemi anlatıyor.
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