‘Bimarhane’ 25. yaşında

Samsun Düşevi Oyuncuları 25. yılında “Bimarhane” adlı oyunu sergilemeye devam ediyor.

Cemil Ciğerim
Yayınlanma: 28 Ocak 2023 - 02:00
‘Bimarhane’ 25. yaşında
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Farklı insanların birlikte yaşama hikâyesinin konu edildiği Bimarhane’de Osmanlı döneminde çok güzel işletilen, sağlık yapılarından birisi olan Üsküdar Toptaşı Bimarhanesinde (Tımarhanesinde) geçen oyun, dört akıl hastasının bakış açısı ile dönemi anlatıyor.


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