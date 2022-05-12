Bir Cumhuriyet kadının varoluş öyküsü!

12 Mayıs 2022 Perşembe, 00:01

‘GERÇEK BİR ROL MODEL’

- Sedef Hanım öncelikle gözümüz aydın. Serbest bırakıldınız. Hayatını Seçen Kadın: “Hocaların Hocası” Nermin Abadan Unat adlı kitabınız yeni eklerle yayımlandı. Öncelikle neden böyle bir kitap diye sormak isterim.

Prof. Nermin Abadan Unat, 100 yılı devirdiği yaşamında, Hitler’in sesini radyodan dinlediği günlerden bugüne kadar demokrasi mücadelesinin her aşamasına tanıklık etmiş, siyaset bilimi alanında unutulmaz eserler vermiş ve Cumhuriyet değerlerini uluslararası arenada başarı ile temsil etmiş, hepimizin ilham alabileceği gerçek bir rol model.

Böylesi bir portreyi genç kuşaklar ile buluşturmak, “film tadında” bir yaşamı gözler önüne sermek ve kültürlerarası köprü görevi üstlenmek bu kitabı kaleme almamın temel nedenleri.

‘ESERLERİ EVRENSEL DEĞERDE’

- 100 yıllık Cumhuriyet’in hikâyesinde, çağdaşlaşma çabalarımızda Nermin Hanım’ın bilim insanı olarak çalışmalarıyla örtüşen ne gibi olaylar var?

Cumhuriyet’in kuruluşunu izleyen yıllar ülke kalkınması için toplumun seferberlik içinde yaşadığı yıllar... Dönemin gençleri iyi eğitim alıp, topluma faydalı olma idealiyle meslek sahibi oluyorlar. Çalışma yaşamlarında canla başla ülke kalkınmasına fayda sağlamak için uğraşıyorlar.

Genç Nermin de böylesi bir misyon ile hem eğitim hem meslek yaşamında büyük çaba harcayanlardan. Vatanını Türkiye olarak seçmiş, sonradan öğrendiği Türkçe dilinde nice akademik esere imza atmış, cumhuriyet değerlerini içselleştirmiş bir aydın. Özellikle kadın hakları, Almanya’ya göç eden Türklerin yaşadıkları, siyaset ve medya ilişkisi üzerine araştırmaları evrensel değerde.

‘YAŞAMA TUTUNMA GÜCÜ, ÜRETME AZMİ VE SOSYAL YAŞAMI BAŞAT ÖZELLİKLERİ’

- Gelecek kuşaklara, halen genç olarak ileri bakmaya çalışanlara Nermin Hanım’ın bakışı nasıldır? Sizin değerlendirmenizle hangi konuları gözden kaçırmamak gerekiyor?

Nermin Hoca’nın hayata tutunma gücü, üretme azmi ve sosyal yaşamını ihmal etmeyen tavrı örnek alınması gereken başat özellikleri.

Değişime ayak uyduran, farklılıklara saygı duyan ve her türlü konuyu bilimin ışığında analiz eden yaklaşımını da gözden kaçırmamak gerek. Tarihin derinliklerinden besleniyor ama günceli de çok yakından takip ediyor.

Genel kültür abidesi. Çok renkli, çok katmanlı bakıyor hayata.

Örneğin, siyasetteki son gelişmelerin yanı sıra moda dünyasındaki son trendleri de takip eder. Hayatın sadece iş ya da profesyonel hayattan ibaret olmadığını, yaşamın keyfini de çıkarmak gerektiğini bilir.

‘SONRAKİ KİTABIMI LİDERLİK ÜZERİNE YAZACAĞIM’

- Yeni kitap tasarılarınız neler?

Bir sonraki kitabımı liderlik üzerine yazmayı planlıyorum. Metanet, cesaret ve gayret üzerinde yükselen liderlik. Herkesin sizi alkışladığı yerde lider olmak kolaydır, mesele zor zamanlarda inandığınız doğrudan vazgeçmeyip, yolunuza devam edebilmek…

Her şeye karşın nasıl vazgeçmeyip, mücadele edeceğiz? Bu mücadele gücünü nereden bulacağız? Hangi sınavlardan geçip, toplumsal liderlik modelini ortaya koyacağız?

Hem gazeteci hem kadın ve hatta özgür kadın gazeteci kimliği ile medya dünyasındaki haksız rekabet koşullarını, iş ve özel hayatta yaşanan zorlukları ve siyasi baskının hayatımızdan çaldıklarını ön katmanda kullanıp, özünde liderliğe dair mesajlarımı aktarmaya çalışacağım.

Yine topluma harika bir rol modeli olduğuna inandığım Sümerolog Muazzez İlmiye Çığ’ın hayatını kaleme aldığım Muazzam Muazzez kitabının güncelleşmiş hali Remzi Kitabevi’nden çıkacak. Kadınların başarı öykülerini aktardığım İpek Dokulu Başarılar serisine de devam edeceğim.