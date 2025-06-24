Bir Cumhuriyet Şarkısı filminin bir kısmının Musiki Muallim Mektebi’nde çekildiği ortaya çıktı

Mamak Belediyesi Kültür Ve Sosyal İşler Müdürü Umut Özkan, “Bir Cumhuriyet Şarkısı” isimli filmin bir bölümünün Ankara Cebeci’de bulunan Mamak Musiki Muallim Mektebi’nde çekildiğini belirten bir açıklama yaptı. Özkan, “Filmi Sanatçı Yılmaz Erdoğan'ın da sahipleri arasında olan BKM olarak bilinen Beşiktaş Kültür Merkezi adlı şirket çekmiş. Mamak Belediyesine 15.01.2024 tarihinde BKM Film şirketi tarafından gönderilen yazıda filmin adının “Özsoy” olacağı ama ileride değiştirilebileceği belirtiliyor. Özsoy isminin 1934 yılında Atatürk'ün emriyle hazırlanan ilk Türk operası olduğu belirtilerek bu filmin önemi aktarılıyor” dedi. Mart ve Nisan ayları süresince belediyeden izin istendiğini aktaran Özkan, “Film Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk'ün Kararnamesi ile kurulan O dönemki adı Musiki Muallim Mektebi daha sonra Devlet Konservatuvarı olan tarihi binada çekiliyor. Bahçesine film için platolar da konmuş. Atatürk'ün arabası bile bahçeye getirilmiş. Filmde geçen tüm olaylar ve kahramanlar o dönem Musiki Muallim Mektebinde görevli sanat insanı kişilerden oluşmakta” ifadelerini kullandı.