Yayınlanma: 21.10.2024 - 14:34

Güncelleme: 21.10.2024 - 14:34

Bir Cumhuriyet Şarkısı filminin yönetmen koltuğunda Yağız Alp Akaydın oturuyor. Yakında izleyicisi ile buluşacak olan filmin konusu ve oyuncuları merak ediliyor. Peki, Bir Cumhuriyet Şarkısı filminin konusu ne, oyuncuları kim? Bir Cumhuriyet Şarkısı filmi ne zaman vizyona girecek?

BİR CUMHURİYET ŞARKISI FİLMİNİ KONUSU NE?

Bir Cumhuriyet Şarkısı, 1930’lu yılların Türkiyesi’nde sanatla devrim yapan bir avuç genç, yetenekli ve azimli insanın hikayesini konu ediyor.

BİR CUMHURİYET ŞARKSII FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Salih Bademci - Ahmet Adnan Saygun

Ahmet Rıfat Sungar - Münir Hayri Egeli

Ertan Saban - Mustafa Kemal Atatürk

Şifanur Gül - Nükhet

Melis Sezen - Mediha Hanım

Birce Akalay - Nimet Vahid

Okan Yalabık - Osman Zeki Üngör

Mehmet Özgür - Süleyman

BİR CUMHURİYET ŞARKISI NE ZAMAN VİZYONA GİRECEK?

Bir Cumhuriyet Şarkısı filmi 25 Ekim 2024 tarihinde izleyicisi ile buluşacak.