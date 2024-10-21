Bir Cumhuriyet Şarkısı filminin konusu ne, oyuncuları kim? Bir Cumhuriyet Şarkısı filmi ne zaman vizyona girecek?
İzleyicisi ile buluşmaya hazırlanan Bir Cumhuriyet Şarkısı filminin konusu ve oyuncuları araştırılıyor. Peki, Bir Cumhuriyet Şarkısı filminin konusu ne, oyuncuları kim? Bir Cumhuriyet Şarkısı filmi ne zaman vizyona girecek?
Bir Cumhuriyet Şarkısı filminin yönetmen koltuğunda Yağız Alp Akaydın oturuyor. Yakında izleyicisi ile buluşacak olan filmin konusu ve oyuncuları merak ediliyor. Peki, Bir Cumhuriyet Şarkısı filminin konusu ne, oyuncuları kim? Bir Cumhuriyet Şarkısı filmi ne zaman vizyona girecek?
BİR CUMHURİYET ŞARKISI FİLMİNİ KONUSU NE?
Bir Cumhuriyet Şarkısı, 1930’lu yılların Türkiyesi’nde sanatla devrim yapan bir avuç genç, yetenekli ve azimli insanın hikayesini konu ediyor.
BİR CUMHURİYET ŞARKSII FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Salih Bademci - Ahmet Adnan Saygun
Ahmet Rıfat Sungar - Münir Hayri Egeli
Ertan Saban - Mustafa Kemal Atatürk
Şifanur Gül - Nükhet
Melis Sezen - Mediha Hanım
Birce Akalay - Nimet Vahid
Okan Yalabık - Osman Zeki Üngör
Mehmet Özgür - Süleyman
BİR CUMHURİYET ŞARKISI NE ZAMAN VİZYONA GİRECEK?
Bir Cumhuriyet Şarkısı filmi 25 Ekim 2024 tarihinde izleyicisi ile buluşacak.
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