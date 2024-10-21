Galası yapılan 'Bir Cumhuriyet Şarkısı' vizyona giriyor!

Yayınlanma: 21.10.2024 - 09:31

Güncelleme: 21.10.2024 - 09:35

Cumhuriyet'in ilk on yılındaki modernleşme sürecinde her türlü imkansızlığa rağmen atılan büyük adımlardan olan bir ay içinde Özsoy Operası'nın bestelenip sahnelenmesini anlatan film, Mustafa Kemal Atatürk'ü öncülüğünde nelerin nasıl başarıldığının hikâyesini canlandırıyor.



Galada bir buçuk yılda Prof. Dr. Mehmet Ö. Alkan'ın danışmanlığında yazılı ve görsel kaynaklar kullanılarak 17 ayrı mekanda çekilen, aralarında Birce Akalay, Burak Bilgili, Okan Yalabık, Melisa Sezen, Ahmet Rıfat Şungar, Şifanur Gül, Mehmet Özgür, Emre Karayel'in de olduğu 250 kişilik dev kadro ile gerçekleşen filmin yönetmeni Akaydın, bu filmin Necati Akpınar'ın 15 yıllık bir hayaliyle başladığını belirterek; "O hayali beyazperdeye aktarmak için bir araya geldik. Biz sanatçılarımıza ve Mustafa Kemal Atatürk'e saygı duruşunda bulunmak istedik, umarım başarmışızdır" dedi.



Özsoy Operası'nın bestecisi Adnan Adnan Saygun'u canlandıran Salih Bademci de; "Bu içinde en büyük savaşı barındıran Cumhuriyet filmi çünkü kültür savaşını kaybederseniz ulusu kaybedersiniz. Biz bu devrimi başta sanatla anlattık. Umarım devamı gelir" diyerek bu filmde yer almaktan duyduğu mutluluğu ifade etti.



Filmde Atatürk'ü canlandıran Ertan Saban ise, "Belki filmimiz 126 dakikada başlayıp bitiyor ama kimsenin şüphesi olmasın Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır. Ankara'da çekimler 30 gün sürdü. Her anını kaliteli kullanmaya çalıştık. Mustafa Kemal'in açmış olduğu kredi çok büyük öde öde bitmez. Kendimizce ufacıkta olsa ödeye bildiysek ne mutlu bize." diyerek salonu selamladı.

İzleyici karşısına çıkan sanatçılar, "Biz burada kocaman bir ekibin sadece temsilcileriyiz. Bu öncü insanları sonsuz kıla bildiysek ne mutlu." diyerek temsilcisi olarak sahneye çıktıkları bütün ekibe teşekkür ettiler.