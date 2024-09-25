Türk sinemasında tarihin izinde: 'Bir Cumhuriyet Şarkısı'

Yayınlanma: 25.09.2024 - 14:22

Güncelleme: 25.09.2024 - 14:22

BKM, merakla beklenen yeni sinema filmi "Bir Cumhuriyet Şarkısı"nın vizyon tarihini 25 Ekim Cuma olarak duyurdu. Yönetmen Yağız Alp Akaydın’ın yönettiği film, 1930'lu yıllarda Türkiye'de yeni kurulan cumhuriyetin kültürel dönüşümünü, azimli bir grup gencin gözünden anlatıyor.

Film, tarihi bir perspektif sunmanın yanı sıra, izleyicileri duygusal bir yolculuğa çıkaracak güçlü bir hikaye ile öne çıkıyor. 1.5 yıl süren titiz bir hazırlık sürecinin ardından hayata geçirilen projede, 250 kişilik dev bir prodüksiyon ekibi çalıştı. Çekimler, Türkiye'nin dört bir yanında 17 farklı mekanda yapıldı ve her detay titizlikle ele alındı.

Filmde, Salih Bademci, Ertan Saban, Ahmet R. Şungar, Birce Akalay, Melis Sezen ve Bensu Soral gibi önemli isimler yer alıyor. Kostüm tasarımı da dikkat çekici; 3.500 figüran için özel olarak hazırlanan kostümler, 8 atölyede 8 hafta boyunca üretildi.

NE ZAMAN VİZYONA GİRECEK?

"Bir Cumhuriyet Şarkısı", yalnızca bir hikaye anlatmakla kalmayıp, etkileyici müzikleri ve göz alıcı görselleriyle izleyicileri 1930'ların Türkiye'sine götürmeyi vaat ediyor. Bu önemli yapım, 25 Ekim'de sinema salonlarında izleyiciyle buluşacak.

BİR CUMHURİYET ŞARKISI KONUSU

Henüz savaştan çıkmış, yokluklar ve yoksunluklar içinde hüzünlü bir şarkıya dönüşmüş bu eşsiz toprakları yeni baştan besteleyen bir avuç idealist insanın etrafında, sadece 27 günde bestelenip hayata geçirilen genç Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk operasının nasıl hayat bulduğu, bir ülkenin sanatla nasıl devrim yaptığı nefes kesen bir kurgu ile anlatılıyor.