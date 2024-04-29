Ertan Saban "Bir Cumhuriyet Şarkısı" filminde Atatürk'ü canlandırdı

Yayınlanma: 29.04.2024 - 10:37

Güncelleme: 29.04.2024 - 10:37

Ertan Saban geçen aylarda düzenlenen NOW’ın gecesinde yaptığı röportajda "Çok sevdiğiniz birini canlandıracağım" demişti. Ünlü aktör yapımcılığını BKM’nin üstlendiği "Bir Cumhuriyet Şarkısı" filminde ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ü canlandırdı. Saban’ın merakla beklenen ilk kareleri basınla paylaşıldı.

Birce Akalay filmde ilk Türk kadın opera sanatçısı Nimet Vahid Hanıma hayat verirken filmin kadrosunda Salih Bademci, Çağlar Çorumlu, Melis Sezen gibi ünlü oyuncular yer alacak.



Yönetmen koltuğunda Yağız Alp Akaydın’ın oturduğu, BKM yazı ekibinin kaleme aldığı "Bir Cumhuriyet Şarkısı" 1930’lu yıllar Türkiye’sini ve genç Cumhuriyet yıllarına ayna tutuyor. Merakla beklenen Bir Cumhuriyet Şarkısı filmi Cumhuriyetimizin 101. Yılını kutlayacağımız 29 Ekim’de gösterime girecek.

