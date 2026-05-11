'Bir Halk Adamının Yolculuğu' Eskişehir Kitap Fuarı’nda okurla buluştu

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Eskişehir 5. Kitap Fuarı kapsamında düzenlenen söyleşide okurlarla bir araya geldi. “Kazım Kurt: Bir Halk Adamının Yolculuğu” başlıklı söyleşinin ardından Kurt, kitapları imzaladı.
Eskişehir Ticaret Odası TÜYAP Fuar Merkezi’nde düzenlenen Eskişehir 5. Kitap Fuarı’nda, “Kazım Kurt: Bir Halk Adamının Yolculuğu” başlıklı söyleşi gerçekleştirildi. Söyleşide Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, gazeteci-yazar Arif Anbar’ın sorularını yanıtladı.
Yoğun katılımla gerçekleşen etkinlikte Kurt, çocukluk dönemini, eğitim gördüğü okulları, unutamadığı öğretmenlerini ve yaşamına dokunan isimlerle anılarını aktarırken, Eskişehirspor’a ve kent belleğine dair değerlendirmelerde bulundu. Söyleşinin ardından Kurt, Cumhuriyet Kitapları standında okurlarıyla bir araya gelerek kitaplarını imzaladı.
Programa, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, CHP Eskişehir İl Başkanı Talat Yalaz, CHP Odunpazarı İlçe Başkanı Rahmi Çınar, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Recai Erdir, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan Danışmanı Av. Ayhan Kavas, Anadolu Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kemal Yakut, CHP Eskişehir İl Kadın Kolları Başkanı Sibel Yeşildal, Belediye-İş Sendikası Eskişehir Şube Başkanı Kemal Azak, Odunpazarı Kent Konseyi Başkanı İsmail Kumru, CHP Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Av. Atilay Dalgıç, Tepebaşı Belediyesi CHP Meclis Üyesi Mete Yılmaz, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Basın Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Iraz Bayındır, Atatürkçü Düşünce Derneği Önceki Dönem Eskişehir Şube Başkanı Dr. Azmi Kerman ve yurttaşlar katıldı.