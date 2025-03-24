Bir Nazım Hikmet masalı “Sevdalı Bulut” seyirciyle buluştu
Neredeyse her şeyin ve her yerin sahibi olduğunu düşünen hırstan ve bencillikten gözü dönmüş bir adam, binbir emekle ve çabayla yetiştirilen, her türlü canlının uyum ve barış içinde yaşadığı bahçeye el koymaya kalkar ve olaylar gelişir... İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, Nazım Hikmet’in yazdığı, Ümran İnceoğlu’nun uyarladığı, “Sevdalı Bulut” adlı çocuk oyununu seyirciyle buluşturdu.
Memleket sevgisi ve hasretiyle birbirinden değerli yapıtlara imza atarak Türk ve dünya edebiyatına adını yazdıran Nazım Hikmet'in eseri Sevdalı Bulut seyirciyle buluştu. Ayşe Kız’ın bahçesini savunurken yaşadıklarını anlatan çocuk oyunu “Sevdalı Bulut”, dün Üsküdar Musahipzade Celal Sahnesi’nde ilk gösterimini yaptı. Dekor ve kostüm tasarımıyla çocukları etkileyen, ses, ışık ve efekt tasarımıyla çocuklara renkli bir dünyanın kapılarını açan oyun uzun süre alkışlandı.
Müziğini Çiğdem Erken’in, dramaturgisini Ergün Özdemir’in, dekor-kostüm tasarımını Sebahat Çolakoğlu’nun, kukla-obje tasarımını Candan Seda Balaban’ın, koreografisini Eftal Gülbudak’ın, ışık tasarımını Fatih Kara, Mustafa Türkoğlu’nun, efekt tasarımını Caner Özdemir’in yaptığı, şarkı sözlerini Ümran İnceoğlu’nun yazdığı, fotoğraflarını Sadi Ayan’ın çektiği oyunda Ada Alize Ertem, Berk Samur, Canan Kübra Birinci, Emre Çağrı Akbaba, Enes Mazak, Erkan Akkoyunlu, Şeyda Arslan, Tuğçe Açıkgöz, Yasemin Güvenç rol alıyor.
Oyun nisan ayında temsille Üsküdar Musahipzade Celal Sahnesi’nde tiyatroseverlerle buluşmaya devam edecek.
'SEVDALI BULUT' OYUNUNUN KONUSU
Dünyanın bir yerinde, neredeyse her şeyin ve her yerin sahibi hırstan ve bencillikten gözü dönmüş bir adam, Ayşe Kız’ın binbir emekle ve çabayla yetiştirdiği, her türlü canlının uyum ve barış içinde yaşadığı bahçesini elinden zorla almaya çalışır.
Ayşe Kız’ın bahçeyi savunurken verdiği bu haklı mücadelede Sevdalı Bulut ve dostları el ele vererek dayanışmayı büyütür.
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